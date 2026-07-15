De atunci, una dintre cele mai aprige și spectaculoase dispute privind moștenirea pe care înalta societate din Zurich le-a văzut vreodată face ravagii.

Lovitura de teatru de la citirea testamentului

Marea surpriză pentru familie a venit în momentul în care a fost deschis și citit testamentul. Cu doar șase luni înainte de a muri, Werner Merzbacher și-a modificat în secret ultimele dorințe, numind-o pe Carole-Maud Hofmann drept moștenitoare directă.

Decizia i-a luat complet prin surprindere pe copiii și nepoții colecționarului, care nu fuseseră informați despre această schimbare radicală.

Hofmann, o figură bine cunoscută în mediul financiar elvețian, absolventă a prestigioasei Universități din St. Gallen și fostă angajată la giganți precum Glencore și Ernst & Young, fusese angajată de Merzbacher în anul 2017. Ea primise misiunea de a-i gestiona activele și de a conduce un birou de tip „family office”.

Relația dintre cei doi a devenit extrem de strânsă, mai ales după ce colecționarul a fost diagnosticat cu cancer, cu doi ani înainte de deces.

Hofmann l-a însoțit la controale medicale, a ținut legătura cu medicii și a fost o prezență constantă la toate evenimentele publice la care participa miliardarul. Încrederea familiei în ea s-a datorat și faptului că tatăl lui Hofmann fusese un prieten apropiat al lui Merzbacher.

Cât valorează, de fapt, miza procesului

Dacă testamentul va rămâne în picioare în urma proceselor intentate de familie, Carole-Maud Hofmann are dreptul legal la un sfert din întreaga moștenire a colecționarului.

Suma exactă aflată în joc este în prezent subiectul multor speculații în presa financiară elvețiană.

Estimările analiștilor și ale surselor din piața de artă variază de la câteva sute de milioane de franci elvețieni până la fabuloasa sumă de două miliarde de franci elvețieni, având în vedere valoarea inestimabilă a operelor de artă strânse de Merzbacher de-a lungul vieții.

Lupta în instanță

Pentru familia care contestă cu înverșunare testamentul, principalul argument în instanță se concentrează pe starea mentală a bătrânului miliardar în ultimele sale luni de viață.

Aceștia sugerează că decizia de a-și schimba testamentul cu doar jumătate de an înainte de deces ar fi putut fi luată sub o influență nepotrivită.

De cealaltă parte, apropiați din scena artistică din Zurich susțin că Werner Merzbacher a fost în deplina posesie a facultăților sale mintale până aproape de sfârșit.

O cunoștință a declarat chiar că l-a vizitat pe colecționar cu doar două luni înainte de moarte, ocazie cu care au mers împreună la o expoziție, iar miliardarul s-a arătat extrem de lucid, interesat și conectat la realitate.

Un alt detaliu care complică acest caz este legat de avocatul de cursă lungă al miliardarului, Peter Altorfer, cel care a redactat modificările testamentare.

Altorfer, un nume greu în avocatura din Zurich, a fost condamnat în Franța, în cursul anului 2024, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani, renunțând ulterior la mandatul de executor testamentar al averii Merzbacher.

Cu un avocat controversat ieșit din scenă și cu o familie hotărâtă să își recupereze fiecare franc, bătălia legală din Zurich promite să scoată la iveală secrete bine păzite din culisele uneia dintre cele mai bogate dinastii din Elveția.

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