I wonder recomandă duelul lunii – Loredana „se bate” cu Grasu XXL în decibeli!

Grasu XXL se va confrunta în SoundClash cu Loredana, în timp ce MC va fi Adi Despot, iar DJ-ul de serviciu, DJ Undoo. Spectacolul presupune două scene între care este așezat publicul, iar câștigător este cel care primește cele mai puternice aplauze (se vor măsura decibelii aplauzelor după fiecare rundă!). Ca în orice „meci', totul va începe cu o încălzire muzicală, apoi cei doi artiști se vor duela în patru runde. Mai întâi vor cânta un hit celebru, apoi vor continua în stil propriu o piesă începută de celălalt (The take over).

Urmează alte trei piese proprii (The Clash) și, la final, câte un invitat special va condimenta concursul (The Wild Card). Acest tip de duel este important din Olanda, iar competiția e foarte spectaculoasă pentru public. Puteți găsi bilete pe iabilet.ro sau vă puteți încerca norocul și creativitatea câștigând invitații în concursul care se desfășoară pe pagina de Facebook I wonder. Ca de obicei, experiențele minunate rimează întotdeauna cu platforma de surprize caritabile iwonder.ro, unde puteți găsi cele mai originale cadouri pentru cei dragi. Toate fondurile din cadourile I wonder merg către copiii grav bolnavi, prin Fundația Ringier.