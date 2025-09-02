Potrivit unui corespondent al publicației ruse Kommersant, peste 20 de lideri de stat s-au adunat pentru ceremonia foto de la finalul summitului SCO-Plus, dar Vladimir Putin nu s-a aflat printre ei. Motivul? Liderul de la Kremlin și-ar fi prelungit o discuție bilaterală cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan.

Partea chineză, în calitate de gazdă, a așteptat 15 minute, după care a decis să nu mai stea după Putin și a anulat ceremonia foto. O ceremonie similară a avut loc înainte de summit, iar Vladimir Putin s-a poziționat între Xi Jinping și liderul tadjic Emomali Rahmon.

Vladimir Putin și-a făcut un obicei din a întârzia la întâlniri programate cu alți lideri de stat. Liderul rus a întârziat chiar la audiențe programate cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii în 2003 și cu Papa Francisc în noiembrie 2013. Liderul de la Kremlin a întârziat inclusiv la summitul pe care l-a avut în 2018 cu președintele american Donald Trump. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă s-a prezentat la 20 de minute după sosirea lui Putin, forțându-l astfel pe liderul rus să-l aștepte la rândul lui.

Aceste întârzieri sunt tratate de presa de propagandă de la Moscova ca un joc de putere din partea liderului de la Kremlin. „Putin l-a făcut pe viceregele lui Dumnezeu să aștepte”, a titrat Moskovskii Komsomoleț referitor la episodul cu Papa Francisc.

