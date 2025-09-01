Atacuri la adresa SUA și a Occidentului

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin au criticat Statele Unite și Occidentul în discursurile lor de deschidere, scrie AFP. Xi a denunțat o „mentalitate de Război Rece” și „acte de intimidare”, într-o aluzie la SUA, fără a le menționa explicit. Liderul chinez a promovat OCS ca un model alternativ de multilateralism și a pledat pentru „o lume multipolară dreaptă și ordonată”.

La rândul său, președintele rus și-a apărat acțiunile în Ucraina, acuzând Occidentul de provocarea conflictului. „Această criză nu a fost niciodată declanşată de Rusia în Ucraina, ea este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina, care a fost susţinută şi provocată de Occident”, a declarat Vladimir Putin, în deschiderea summitului.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei menite să faciliteze soluționarea crizei ucrainene” a completat Putin.

Putin a atribuit responsabilitatea crizei „eforturilor Occidentului de a antrena Ucraina în NATO”, reiterând poziția Moscovei cu privire la cauzele conflictului. Într-un interviu acordat agenției oficiale de știri chineze Xinhua, publicat sâmbătă, Putin a declarat că summitul va consolida capacitatea OCS „de a răspunde provocărilor și amenințărilor actuale și de a consolida solidaritatea în spațiul eurasiatic comun. Toate acestea vor contribui la crearea unei ordini mondiale multipolare mai juste”, a asigurat șeful Kremlinului.

Între participanții notabili se numără președinții Iranului, Turciei și Belarusului, precum și premierii Indiei și Pakistanului. Summitul oferă oportunități pentru întâlniri bilaterale între lideri, inclusiv o întâlnire planificată între Xi și Putin pentru marți, la Beijing.

Summitul OCS, un mod pentru China de a-și afirma influența

OCS, care reprezintă aproape jumătate din populația mondială și 23,5% din PIB-ul global, este văzută ca o contrapondere la NATO. Organizația include țări cu importante rezerve energetice și își propune să ofere o alternativă la ordinea mondială dominată de Occident.

Summitul are loc într-un moment de tensiuni crescute între China și SUA, precum și în contextul războiului din Ucraina. China, deși invocă neutralitatea în conflict, este suspectată de unii aliați occidentali că ar sprijini Rusia.

Evenimentul face parte dintr-o serie de acțiuni diplomatice prin care China își afirmă influența globală. Miercuri, la Beijing, va avea loc o paradă militară pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care vor participa mai mulți lideri, inclusiv Putin. China și Rusia, în special, folosesc acest forum pentru a-și consolida pozițiile pe scena globală și pentru a contesta hegemonia occidentală.

