Shangjie Z7T, design aproape identic cu Porsche Taycan

Unii fani Porsche ar putea rămâne surprinși atunci când privesc Shangjie Z7T, noua mașină electrică din China dezvoltată de Huawei și SAIC Motor.

Mai ales partea din spate, care amintește puternic de versiunea Sport Turismo a lui Porsche Taycan. Constructorii au preluat o serie întreagă de elemente de design caracteristice modelului german, printre care: faruri trapezoidale cu lumini de zi în patru puncte, o bandă LED continuă pe partea din spate și jante cu design specific, cu margini colorate, reinterpretate într-o versiune proprie.

Reacții critice în rețelele sociale: „Este jalnic. Pur și simplu incredibil de nerușinat”

Pe rețelele sociale, numeroși utilizatori au remarcat imediat asemănarea dintre cele două automobile. Sub o postare pe platforma X cu fotografii comparative, comentariile au fost în mare parte critice.

„Producătorii auto chinezi nu au respect pentru munca altora” / „Chinezii pot să proiecteze ceva pe cont propriu?” / „Este jalnic. Pur și simplu incredibil de nerușinat” / „Este literalmente același lucru” sau „Au copiat chiar și jantele”, sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.

Model dezvoltat în cadrul unei alianțe tehnologice

Modelul Z7 a fost dezvoltat în cadrul programului Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), o inițiativă de cooperare între gigantul tehnologic Huawei și mai mulți producători auto chinezi.

În acest parteneriat, SAIC Motor, compania-mamă a unor mărci precum MG și Roewe, se ocupă de producția vehiculului, iar Huawei furnizează partea electronică, inclusiv sistemele de infotainment, asistență la conducere și managementul lanțului de aprovizionare.

Preț mult sub Porsche, specificații încă neclare

Din punct de vedere tehnic, multe detalii încă nu au fost confirmate oficial. Presa chineză relatează că mașina ar putea utiliza baterii de 80 sau 100 kWh furnizate de CATL. De asemenea, ar urma să fie disponibile atât versiuni cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală.

Pe imaginile publicate se poate observa și un senzor LiDAR montat pe plafon, sugerând funcții avansate de asistență la conducere. Diferența clară față de Porsche Taycan este însă prețul.

Potrivit publicației CarNewsChina, modelul electric chinez ar putea costa între 250.000 și 350.000 de yuani, adică aproximativ 32.000-45.000 de euro. În comparație, cea mai accesibilă versiune a lui Porsche Taycan începe în Germania de la peste 100.000 de euro.

Nu este primul model din China inspirat de Taycan

Shangjie Z7 nu este primul autoturism electric din China care a stârnit discuții privind asemănarea cu modelul Porsche. Și Xiaomi SU7, produs de Xiaomi, a fost criticat anterior pentru designul considerat prea apropiat de Taycan.

Premiera mondială oficială a noului Shangjie Z7 este programată pentru sfârșitul lunii martie 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel mai mare iceberg de pe Pământ, care era de 2 ori mai mare ca Londra, mai are doar câteva săptămâni până se va topi
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
Elle.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului! 35 de ani de mariaj, 14 ani de viață dublă
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Avantaje.ro
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Știri România 10:14
Temperaturi de 18 grade Celsius în zilele următoare. Prognoza meteo ANM pentru perioada 7-15 martie 2026
Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Exclusiv
Știri România 10:00
Lăutăreasa Mioara Lincan: „Privighetoare dacă ești, ține-o privighetoare. Nu cânta măgării: «ce mai gagică, ce bucățică! E tare în noadă/o dai grămadă»”. REPORTAJ de 8 martie, în sufletul unei femei
Parteneri
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Adevarul.ro
Armele teribile cu care Iran terorizează lumea. General de intelligence: „Ar fi ceva cumplit, nimeni n-a mai făcut-o așa fățiș”
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Fanatik.ro
Ce salariu avea Florin Prunea la Dinamo: „Nu am văzut niciodată atât de mulți bani!”
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Financiarul.ro
Refinanțare credit ipotecar 2026: Când merită și cum calculezi
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Stiri Mondene 10:42
Survivor România 8 martie 2026. Un concurent din echipa Războinicilor va pleca acasă
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Stiri Mondene 09:23
Nepotul lui Ion Țiriac a împlinit 18 ani. Mesajul emoționant transmis de Ileana Lazariuc pentru fiul ei, Alexandru
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
ObservatorNews.ro
Activiştii acuză muşamalizarea cazului de la Uzunu. Câinii nu au fost mutaţi, "probele" ar fi fost incinerate
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Libertateapentrufemei.ro
A noastră sau a lor? Mirabela Gădinaru a prins curaj și a dat o lecție de stil la nivel înalt! WOW, cum s-a îmbrăcat la întâlnirea cu prima doamnă a Poloniei! A eclipsat-o fără prea mult efort!
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Mediafax.ro
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București
KanalD.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a fost implicat într-un incident rutier în București

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Fanatik.ro
S-a aflat ce rol a avut, de fapt, Mircea Geoană în conducerea Rapidului. Dezvăluirea momentului
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului