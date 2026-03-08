Shangjie Z7T, design aproape identic cu Porsche Taycan

Unii fani Porsche ar putea rămâne surprinși atunci când privesc Shangjie Z7T, noua mașină electrică din China dezvoltată de Huawei și SAIC Motor.

Mai ales partea din spate, care amintește puternic de versiunea Sport Turismo a lui Porsche Taycan. Constructorii au preluat o serie întreagă de elemente de design caracteristice modelului german, printre care: faruri trapezoidale cu lumini de zi în patru puncte, o bandă LED continuă pe partea din spate și jante cu design specific, cu margini colorate, reinterpretate într-o versiune proprie.

Reacții critice în rețelele sociale: „Este jalnic. Pur și simplu incredibil de nerușinat”

Pe rețelele sociale, numeroși utilizatori au remarcat imediat asemănarea dintre cele două automobile. Sub o postare pe platforma X cu fotografii comparative, comentariile au fost în mare parte critice.

SAIC Z7 and Z7T wagon - official pics - not really a Porsche



SAIC is a Chinese car brand controlled by SAIC Motor and HIMA. The Chinese name is Shangjie (尚界).



SAIC has just released official photos of the Z7 sedan and the Z7T wagon. Happily, it doesn't look as much as a… pic.twitter.com/vVoAy1Gi0G — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) March 4, 2026

„Producătorii auto chinezi nu au respect pentru munca altora” / „Chinezii pot să proiecteze ceva pe cont propriu?” / „Este jalnic. Pur și simplu incredibil de nerușinat” / „Este literalmente același lucru” sau „Au copiat chiar și jantele”, sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.

Model dezvoltat în cadrul unei alianțe tehnologice

Modelul Z7 a fost dezvoltat în cadrul programului Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), o inițiativă de cooperare între gigantul tehnologic Huawei și mai mulți producători auto chinezi.

În acest parteneriat, SAIC Motor, compania-mamă a unor mărci precum MG și Roewe, se ocupă de producția vehiculului, iar Huawei furnizează partea electronică, inclusiv sistemele de infotainment, asistență la conducere și managementul lanțului de aprovizionare.

Preț mult sub Porsche, specificații încă neclare

Din punct de vedere tehnic, multe detalii încă nu au fost confirmate oficial. Presa chineză relatează că mașina ar putea utiliza baterii de 80 sau 100 kWh furnizate de CATL. De asemenea, ar urma să fie disponibile atât versiuni cu tracțiune spate, cât și cu tracțiune integrală.

Pe imaginile publicate se poate observa și un senzor LiDAR montat pe plafon, sugerând funcții avansate de asistență la conducere. Diferența clară față de Porsche Taycan este însă prețul.

Potrivit publicației CarNewsChina, modelul electric chinez ar putea costa între 250.000 și 350.000 de yuani, adică aproximativ 32.000-45.000 de euro. În comparație, cea mai accesibilă versiune a lui Porsche Taycan începe în Germania de la peste 100.000 de euro.

Nu este primul model din China inspirat de Taycan

Shangjie Z7 nu este primul autoturism electric din China care a stârnit discuții privind asemănarea cu modelul Porsche. Și Xiaomi SU7, produs de Xiaomi, a fost criticat anterior pentru designul considerat prea apropiat de Taycan.

Premiera mondială oficială a noului Shangjie Z7 este programată pentru sfârșitul lunii martie 2026.

