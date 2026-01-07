UPDATE ora 16.45: Nicușor Dan a decolat într-un final spre România, la amiază, după ce a rămas blocat timp de 8 ore pe aeroportul din Paris.

Știrea inițială: Întoarcerea, programată inițial marți seară, 6 ianuarie, la câteva ore după întâlnirea organizată de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, a fost amânată pentru că Nicușor Dan nu a vrut să ajungă la București după miezul nopții și a sperat că ninsoarea din capitala Franței se va opri. Plus că în Români era o ceață densă. Așa că a încercat să plece miercuri dimineață, 7 ianuarie, dar nu a reușit tot din cauza zăpezii.

„Avioane am mai pierdut, dar blocat nu mi-aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania şi am tot aşa am stat peste noapte”, a explicat Nicuşor Dan, aflat pe pista aeroportului francez, miercuri, 7 ianuarie.

Șeful statului a admis apoi că avionul militar Spartan nu este potrivit pentru zborurile prezidențiale din două motive principale: zborurile sunt mai lungi, iar comunicațiile sunt tăiate și președintele este „deconectat de realitate” pe durata zborului.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că, una, avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi doi, că nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi”, a completat Nicușor Dan, citat de Euronews România.

Întrebat dacă i s-a întâmplat vreodată să rămână blocat din cauza zăpezii într-un tren, șeful statului a răspuns: „Nu. Am circulat des cu trenul şi de multe ori inclusiv cu „naşul”. În Făgăraşul unde am copilărit şi în perioada în care eu am copilărit, erau zăpezi mare şi era un deal acolo unde ne dădeam cu sania. Odată a fost un viscol şi a făcut o zăpadă aşa de mare, că era mai înaltă decât noi şi noi ne bucuram, făceam tuneluri”.

Autorităţile din Franţa au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei pentru 7 ianuarie, iar traficul feroviar şi aerian a fost dat peste cap. În acest context, decolarea aeronavei Spartan a fost amânată de mai multe ori și nu se știe când va pleca Nicușor Dan spre București.

Amintim că Nicușor Dan a fost marţi, 6 ianuarie, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern organizată de președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee din Paris. Este vorba despre „Coaliția de Voință”, care înseamnă țările dispuse să ajute Ucraina în războiul declanșat de Rusia acum 4 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE