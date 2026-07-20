Nava „Golden Leo”, înregistrată sub pavilionul Guineei-Bissau și având un echipaj format din cetățeni din India și Siria, a fost lovită de trei rachete de croazieră, ceea ce a declanșat un incendiu, potrivit unui comunicat al marinei ucrainene distribuit pe Telegram. Un martor din Odesa a confirmat pentru Reuters că fumul dens observat în largul coastei provenea de la această navă.

O noapte de intervenții

Autoritățile portuare din Ucraina au raportat că operațiunile de salvare au continuat pe tot parcursul nopții. În urma atacului, nouă membri ai echipajului și un pilot maritim ucrainean au murit, în timp ce alți opt membri ai echipajului au fost salvați. Nava „Golden Leo” este deținută de compania Ocean Grace Shipping Ltd., cu sediul în Mumbai, însă administratorul său, Friends Shipping Co SA, nu a oferit comentarii în legătură cu incidentul.

Noi atacuri asupra portului Odesa

Luni dimineață, un alt atac rusesc asupra portului Odesa a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor trei, a anunțat Serhii Lîsak, șeful administrației militare a orașului. Deși nu au fost oferite detalii suplimentare, oficialii au confirmat că ținta atacului a fost infrastructura portuară.

De la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Marea Neagră a devenit un teritoriu intens disputat. Deși un acord internațional a permis reluarea transportului maritim pentru a preveni o criză alimentară globală, ambele părți au intensificat recent atacurile în zonă.

Conflictul a dus la pierderi semnificative pentru ambele părți. Ucraina, care anterior furniza 6% din exporturile mondiale de grâu și 11% din cele de porumb, a pierdut aproximativ o treime din capacitatea sa de export de cereale prin porturile de la Marea Neagră, susțin comercianții și analiștii. În același timp, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești au determinat Moscova să limiteze transportul maritim în Marea Azov, care asigură un sfert din exporturile sale de cereale.

Guvernatorul regiunii Odesa a declarat că, doar în luna iulie, atacurile rusești au provocat moartea a 28 de persoane. Escaladarea violențelor pe această rută maritimă esențială a stârnit îngrijorări la nivel global cu privire la posibilele repercusiuni asupra aprovizionării cu cereale.

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