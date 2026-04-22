Oficialii ruși le-au transmis că nu sunt bineveniți la Moscova

Potrivit Mediazona, autoritățile de securitate ruse i-au confruntat pe unii dintre pasageri în legătură cu războiul dintre SUA, Israel și Iran. Oficialii ruși ar fi declarat că „dușmanii Iranului sunt și dușmanii noștri” și le-au transmis pasagerilor că „nu ar fi trebuit să vină [în Rusia]” și că „nu sunt bineveniți” la Moscova.

După ce au semnat un document prin care erau avertizați să nu încalce legea, pasagerii au fost eliberați. Conform sursei citate, atitudinea ofițerilor de securitate s-a schimbat „de la grosolană la foarte politicoasă”.

Ministrul de externe israelian a intervenit personal pentru a rezolva problema

Ministerul de Externe al Israelului a confirmat luni, 20 aprilie 2026, pentru The Moscow Times, că incidentul s-a încheiat în urma intervenției ministrului de externe israelian Gideon Saar, a Ambasadei Israelului la Moscova și a Ministerului rus de Externe.

„S-a subliniat clar rușilor că acest comportament este complet inacceptabil, iar Israelul privește incidentul cu multă seriozitate”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului pentru The Jerusalem Post.

Incidentul intervine la câteva zile după ce Rusia a reluat zborurile către și dinspre Israel, întrerupte săptămâni întregi din cauza războiului din Iran extins în întregul Orient. Israel și-a redeschis spațiul aerian după ce SUA și Iran au ajuns la un acord de încetare a focului în urmă cu aproape două săptămâni.

Rusia a oferit Iranului informații despre pozițiile navelor și avioanelor americane din Orientul Mijlociu

Rusia a fost acuzată că furnizează Iranului informații despre poziționarea forțelor americane în Orientul Mijlociu, inclusiv locațiile navelor de război și aeronavelor. Această colaborare marchează o implicare indirectă a Moscovei într-un conflict în expansiune, cu implicații majore pentru securitatea regională, relatează The Washington Post.