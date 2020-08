Zeci de mii de oameni cer plecarea lui Lukașenko de la putere. Președintele Belarusului: "Nu vom da țara nimănui"

În cadrul „Marșului pentru libertate”, de la Minsk, protestatarii au scandat mesaje dure către Lukașenko, considerat în Belarus un dictator.

Aceasta este cea de-a opta zi consecutivă de proteste, începută pe 9 august, zi în care a fost publicat sondajul oficial realizat la ieşirea de la urne, care îl credita pe Lukașenko drept președinte.

Lukashenko’s desperate address is over. Meanwhile, in the other of part of Minsk, near Stela, people begin to arrive for for what would become the largest rally in the country’s history. pic.twitter.com/2Pcl8K4TYY