Mai exact, 21.689 de consumatori din județul Prahova au rămas fără curent electric din cauza vântului violent, a relatat news.ro, care citează datele oferite de Distribuţie Energetică Ploieşti pentru ora 18.00.

În acest moment este afectat orașul Câmpina, al doilea ca mărime din judeţul Prahova, plus stațiunile Sinaia și Azuga, unde mai multe cabane nu au energie electrică. La Sinaia, din cauza vântului foarte puternic, telecabina din stațiune, plus zona Babele și releul Coștila au rămas fără curent. În Azuga, copacii căzuți au rupt firele de electricitate, iar două cabane nu mai au curent. În orașul Câmpina, 2.769 de gospodării nu au energie electrică.

Mai mult, afectate de penele de curent sunt şi localităţile Berte, Brebu, Telega, Măneciu, Izvoare, Teişani, Corbu, Starchiojd, Poseşti, Drajna, Groşani, Ceraşu şi Bătrâni. Echipele de intervenţie se află pe teren încercând să remedieze avariile, dar deocamdată nu se știe când se va rezolva situația.

Amintim că meteorologii au emis încă din weekend avertismente cod portocaliu de vânt puternic valabile pentru Prahova. Apoi au fost emise avertizări cod roșu de viscol pentru zona de nord a Prahovei, unde vântul atinge viteze de până la 150 km/oră, iar la altitudini de peste 1.700 de metri sunt ninsori abundente. De altfel, rafalele au provocat numeroase întreruperi de curent electric în mai multe județe, cele mai afectate fiind Brăila, Buzău și Prahova.

