Românii și polonezii, cele mai mari comunități de străini din Marea Britanie

Conform datelor Office for National Statistics (ONS) pentru o perioadă de un până în iunie 2025, peste 25.000 de polonezi s-au întors în Polonia – cel mai mare număr înregistrat din 2022. Aceasta reprezintă o creștere anuală de 8,7% a numărului de expatriați care revin în Polonia din Marea Britanie, informează SWLondoner.

În aceeași perioadă, 37 de mii de români au părăsit Marea Britanie în timp ce doar 17 mii au migrat în regat.

Numărul românilor din Marea Britanie depășește un milion, estimările recente indicând o comunitate de aproximativ 1,4 milioane de români, fiind a doua cea mai mare diasporă românească după cea din Spania, cu cele mai mari concentrări în Londra (aproape 500.000), dar și în Birmingham, Manchester, Scoția (Glasgow, Edinburgh) și Irlanda de Nord (Belfast).

Populația poloneză este al doilea cel mai mare grup de imigranți din Regatul Unit, după români. Însă, în ciuda creșterii numărului celor care revin acasă, estimările arată că aproximativ 700.000 de polonezi continuă să locuiască în Regatul Unit, formând una dintre cele mai mari comunități poloneze din afara țării lor natale.

România este considerată mai sigură și mai ieftină, dar corupția rămâne un impediment

Tot mai mulți români decid să se întoarcă acasă datorită creșterii nivelului de trai. Salariile medii nete au crescut de șapte ori în ultimii 20 de ani, ajungând la 5.615 lei în noiembrie 2025, comparativ cu doar 723 de lei în 2005. Salariul mediu brut a crescut de asemenea la 9.371 lei în aceeași perioadă.

În plus, rata șomajului este scăzută, iar prețurile locuințelor sunt mult mai accesibile decât în Regatul Unit.

Un alt factor care influențează această decizie este percepția că România oferă un mediu mai sigur. Potrivit platformei globale Numbeo, citată de Daily Mail, România este considerată mai sigură decât țări precum Marea Britanie, Franța sau Germania, deși există preocupări legate de corupție și mită.

Totuși, trebuie precizat că mulți dintre românii care aleg să părăsească Marea Britanie nu revin în țară, ci aleg o altă țară occidentală pentru a munci.

Fermierii britanici s-au plâns de lipsa muncitorilor sezonieri români

Dincolo de cifrele reci: o comunitate numeroasă de români, prinsă între două lumi

O întrebare aparent simplă, postată într-un grup de Facebook dedicat românilor din Regatul Unit, a generat sute de comentarii și a scos la iveală experiențe de viață radical diferite.

„A regretat cineva plecarea și întoarcerea în UK? Cum a fost pentru copii întoarcerea în UK?”, este întrebarea care a generat peste 600 de comentarii într-un grup de Facebook dedicat românilor din Marea Britanie.

Discuția a atins teme sensibile, educația copiilor, siguranța, banii, dorul de familie și stabilitatea emoțională, și a arătat cât de greu este, pentru multe familii, să aleagă între România și Marea Britanie.

Unii români spun că viața în UK oferă stabilitate și acces la servicii, chiar dacă „nu mai sunt câini cu colaci în coadă” nici aici.

„Din punctul meu de vedere, dacă în România aveți casa voastră, sunteți sănătoși și aveți un venit de minimum 1.500–2.000 de lire fiecare, sunteți foarte bine acolo. În UK, totul este la un click distanță – credit card, facturi, mașină, electrocasnice, mortgage. Noi avem doi copii de 4 și 7 ani și suntem ok aici. Nu punem bani deoparte pentru Caraibe, dar le putem oferi copiilor opțiuni mai diversificate ( înot, balet, gimnastică, dansuri,…) ca în România și cu un venit mai modest. Depinde și ce așteptări aveți.”, a scris cineva.

Alții văd lucrurile complet diferit și spun că România este mai bună pentru copii, din punct de vedere social și emoțional.

„Pentru copii este cel mai bine să fie în România. Au mai multă socializare, prieteni. În UK copilul stă mai mult în casă, nu mai este siguranță pe străzi. Noi suntem sătui după 10 ani și avem în plan să plecăm acasă.”, a scris altcineva în comentariile de pe Facebook.

Români în Marea Britanie

Polonia este văzută ca o țară sigură și prosperă și încurajează repatrierea cetățenilor

Plecarea polonezilor din Marea Britanie, cunoscută ca „exodul polonez”, nu este un fenomen dramatic, ci mai degrabă o schimbare firească, potrivit profesorului Ian Begg, citat de TVP World. Acesta susține că „economia Poloniei a crescut rapid, astfel încât mulți polonezi văd acum oportunități mai bune acasă”.

George Byczynski, fondatorul comunității online British Poles, a explicat: „Polonia este acum văzută ca un loc sigur și curat; nu mai este doar o țară către care oamenii se întorc din nostalgie. Devine un centru de creștere european, iar acum cheltuiește 5% din PIB-ul său pentru apărare. Orașe precum Varșovia, Cracovia și Wrocław sunt centre vibrante în domeniul tehnologiei și apărării, atrăgând atât investiții, cât și muncitori calificați.”

Antoni Kałduński, student polonez în Regatul Unit, a explicat: „Există multe companii noi care se deschid atât în Polonia, cât și pe plan internațional, oferind salarii competitive, ceea ce face ca munca în străinătate să nu mai fie la fel de necesară ca înainte.”

Aspectul siguranței este un alt motiv invocat de cei care s-au întors. Paula Darby, originară din Gdynia, a declarat: „În Polonia mă simt în siguranță ca femeie și ca mamă, fie că merg pe stradă sau mă aflu în mulțimi mari. În Regatul Unit, mă simțeam mult mai nesigură.”

Mariusz Wiśniewski, un lector universitar care plănuiește să se mute înapoi în Polonia, a subliniat aspectele financiare: „Pot lucra zilnic în Polonia și să câștig mult mai mult decât câștig în Marea Britanie în profesia mea. În plus, costurile de trai sunt acum mai mici acolo, ceea ce face mai ușor să economisesc.”

Brexit-ul este un alt factor care a influențat decizia multor români și polonezi de a reveni în țară

Monika Kłos, o asistentă medicală din Kent, a declarat pentru SWLondoner: „Brexit-ul a avut un impact imens asupra calității vieții în Regatul Unit și asupra economiei de aici. Mulți oameni se întorc acasă pentru că și-au atins toate obiectivele în Marea Britanie și vor să se retragă sau să fie din nou alături de familiile lor.”

În același timp, Nigel Farage, liderul Reform UK, a cerut în septembrie 2025 inversarea statutului de „Indefinite Leave to Remain”, stârnind îngrijorări suplimentare în rândul comunităților de imigranți din Marea Britanie.

Productivitatea și servicile publice britanice lasă de dorit

Profesorul Ian Begg recunoaște că Marea Britanie se confruntă cu probleme serioase, de la productivitatea stagnantă la subfinanțarea serviciilor publice. Deși expresia „Broken Britain” poate fi exagerată, „Marea Britanie are probleme reale”, afirmă el, menționând creșterea economică slabă și infrastructura în declin.

Acest fenomen reflectă mai degrabă o schimbare demografică decât o declarație politică. În timp ce Polonia prosperă, iar Marea Britanie întâmpină dificultăți, fluxul de muncitori ar putea continua să se inverseze, confirmând că migrațiile sunt deseori dictate de economie, nu de titlurile de presă.

Cele mai dispuse persoane să se întoarcă în Polonia

Profesorul Paweł Kaczmarczyk, director al Centrului de Cercetare asupra Migrației de la Universitatea din Varșovia, a explicat că persoanele care se apropie de vârsta pensionării sau cele care iau în considerare antreprenoriatul sunt mai predispuse să revină în Polonia.

Marea Britanie nu îi poate înlocui ușor pe muncitorii polonezi și români

Totuși, aceste plecări lasă un gol în industrii esențiale din Regatul Unit. Sectoare precum construcțiile, agricultura și sănătatea, care depindeau mult de forța de muncă română și poloneză, resimt acum presiuni. Angajatorii avertizează că înlocuirea muncitorilor calificați nu va fi ușoară.

