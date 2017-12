O explozie puternică a zguduit terminalul de gaz din Baumgarten, în Austria. Poliția anunță că cel puțin o persoană a murit și alte câteva zeci au fost rănite în urma deflagrației, relatează AFP.

UPDATE 12.30: Cel puțin o persoană a murit și alte 28 au fost grav rănite în urma exploziei, relatează krone.at. Bilanțul ar putea să se modifice pe măsură ce echipajele intervin la fața locului.

At least 1 person dead, 20 injured after an #explosion, fire at #Baumgarten gas hub in #Matched, #Austria, east of #Vienna countries largest reception point & the main distribution station for #naturalgas imports. Massive search and rescue operation underway pic.twitter.com/b66FzLZmaY

