Irina Vlah, şefa formaţiunii politice „Inima Moldovei” şi fostă guvernatoare a Găgăuziei, a confirmat că percheziţiile au avut loc la unii colegi din partidul său, care face parte dintr-un bloc electoral prorus, alături de socialişti şi comunişti.

Percheziţiile au loc în condiţiile în care campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie este în plină desfăşurare, iar preşedinta Maia Sandu avertizase în privinţa unei interferenţe fără precedent a regimului de la Moscova.

60 de percheziții la Chișinău și Comrat și 17 suspecți, dintre care trei reținuți

Oamenii legii au efectuat 60 de percheziţii la Chişinău şi la Comrat, în sudul Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat al poliţiei, investigaţiile au stabilit că un grup de persoane cu roluri bine stabilite ar fi acţionat în interes personal şi în beneficiul unei organizaţii criminale coordonate din afara statului, urmărind coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare.

CNA a anunţat că 17 persoane au statut de suspect, dintre care 13 sunt cercetate în stare de libertate, iar alte 4 au fost reţinute pentru 72 de ore, și anume „un viceprimar al municipiului Comrat şi trei responsabili din cadrul organizaţiei teritoriale Comrat a formaţiunii în privinţa căreia au fost desfăşurate acţiuni de urmărire penală”.

Partidul „Inima Moldovei”, în centrul perchezițiilor

Potrivit unui videoclip publicat de CNA, oamenii legii au descins inclusiv la sediul partidului „Inima Moldovei”. Formaţiunea este parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei.

„Potrivit probatoriului administrat de CNA şi procurori, persoanele sunt bănuite că ar fi implicate în oferirea de mijloace financiare unor activişti politici pentru organizarea de activităţi cu caracter electoral. De asemenea, au fost documentate episoade de plată a salariilor în plic pentru activişti ai formaţiunii, precum şi cazuri de colectare a semnăturilor pentru susţinerea unui politician, contra plată”, se arată într-un comunicat.

Bani transferați ilegal din Rusia

Pe parcursul acestui an, suspecţii ar fi transferat, schimbat, retras şi distribuit sume de bani cu provenienţă dubioasă, utilizând aplicaţia mobilă a băncii ruse „Promsviazibank” (PSB), aflată sub sancţiuni internaţionale. O parte dintre fonduri ar fi fost transformate în numerar prin Telegram, cu ajutorul unui bot, iar în momentul descinderilor, pe conturile PSB ale suspecţilor continuau să fie efectuate tranzacţii în ruble ruseşti, prin aplicaţia „VPN Russia”.

În urma percheziţiilor, oamenii legii au ridicat bani în diverse valute, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri MIR emise de bănci din Federaţia Rusă, note scrise de mână, o armă păstrată ilegal, staţii radio, un autoturism de lux marca Tesla, precum şi alte obiecte relevante pentru anchetă.

Instrucțiuni transmise din Rusia pentru dezinformări legate de alegerile din 28 septembrie

Ancheta arată că membrii grupului ar fi primit, prin intermediul unor grupuri de pe Telegram, instrucţiuni directe din Federaţia Rusă privind distribuirea şi promovarea de conţinut video cu caracter de dezinformare pe platformele Facebook, TikTok şi Telegram.

„De dimineaţă la unii colegi din Partidul Republican INIMA MOLDOVEI au loc percheziţii. Motivul, evident, e inventat şi formal. Scopul real – încercarea de a ne intimida şi a ne discredita”, a susținut Irina Vlah, fostă guvernatoare a Găgăuziei, o regiune autonomă din sudul Republicii Moldova cu o majoritate etnică turcică, de rit ortodox şi cu o orientare prorusă.

