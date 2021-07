Directorul DSP Iași susține că există suspiciuni că mai multe persoane care au ajuns în județul Iași, venind din Marea Britanie, au documente false care dovedesc fie că s-au vaccinat, fie că au trecut prin boală. Acestea arată ca și cum ar fi emise de National Health Service, dar sunt în format word și sunt editabile.

„Am chiar acum în față un astfel de document, care spune că persoana a fost bolnavă în data de 14 iunie. Dar documentul e complet editabil, pot să modific orice în el, să scriu ce nume vreau, sunt doar niște linkuri și sigla NHS-ului. Nu îmi vine să cred că cei de la NHS pot emite astfel de documente. Mai mult, sunt formate diferite, avem PDF-uri care arată într-un fel, alte PDF-uri care sunt diferite”, a spus Vasile Cepoi pentru Libertatea.

O echipă de la Ministerul de Interne s-a deplasat la aeportul din Iași și a identificat cazuri suplimentare la o serie de zboruri care ajungeau din Marea Britanie.

Conform unei estimări, este vorba de zeci de cazuri, iar DSP Iași a decis impunerea carantinei pentru cei care au documente ce ridică suspiciunea autorităților.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a anunțat că s-a sesizat din oficiu și în cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri și uz de fals.

În plus, „poliţiştii ieşeni, împreună cu cei de la Poliţia Transporturi, poliţişti de frontieră şi reprezentanţi ai DSP Iaşi au efectuat acţiuni pentru identificarea persoanelor care deţin şi utilizează astfel de documente susceptibile a fi false, iar acţiunile continuă şi în perioada următoare”, se arată într-un comunicat al IPJ Iași.

Falsificarea documentelor COVID vine în contextul în care numărul de infectări a început să crească, iar „10% din numărul total de cazuri înregistrate zilnic la nivel național sunt din Iași”, spune directorul DSP Iași, Vasile Cepoi.

În plus, „ieri (marți – n.r.) am primit și confirmarea a 11 noi cazuri de Delta, între care 7 sunt din zona Pașcani, toate cazurile internate în ATI sunt din zona Pașcani, bănuim că este vorba de o mobilitate mai mare a persoanelor care vin din afara țării și vin spre acele localități. Am cerut astăzi o situație a numărului de persoane venite din afară pe fiecare localitate în parte”, a mai spus Cepoi.

