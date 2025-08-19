Reuters a relatat că Zelenski a spus „mulțumesc” de cel puțin 11 ori, în timp ce The Wall Street Journal a scris că acest cuvânt de recunoștință a fost auzit „de aproximativ zece ori”.

La întâlnirea din februarie, Zelenski a fost criticat și pentru că a purtat un pulover și pantaloni în loc de costum. Zelenski a sosit la întâlnirea din 18 august într-un costum negru.

Administrația Trump și presa conservatoare americană l-au criticat pe Zelenski pentru că nu și-a exprimat gratitudinea cuvenită față de Statele Unite pentru ajutorul acordat Ucrainei în timpul primei sale întâlniri cu președintele SUA la Casa Albă din februarie, care s-a încheiat cu un scandal. „Ați spus vreodată mulțumesc?”, l-a întrebat vicepreședintele JD Vance la acea vreme.

Potrivit publicațiilor americane, Casa Albă i-a întrebat în prealabil în mod specific pe oficialii ucraineni dacă președintele ucrainean va purta un costum.

