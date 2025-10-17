Volodimir Zelenski a declarat ieri că Rusia „se grăbește să reia dialogul atunci când aude despre rachetele Tomahawk”. Întrebat dacă Putin trage de timp, Trump a spus, potrivit SkyNews: „Este posibil. Toată viața mea am avut de-a face cu unii dintre de cei mai talentați la tras de timp oameni și am ieșit foarte bine. Deci, e posibil, dar puțin timp, e în regulă. Cred că sunt destul de bun la chestiile astea. Cred că vrea să facă o înțelegere.”

Volodimir Zelenski a fost întrebat despre relația sa cu Donald Trump. El spune că poartă cu președintele american „dialoguri importante”. „Cred că începem să ne înțelegem. Știu că președintele este foarte bine informat despre situația de pe câmpul de luptă și știe multe despre ce se întâmplă în Ucraina. Cred că e mare lucru să cunoști detaliile.”

Președintele a declarat joi că el și alți „consilieri importanți” se vor întâlni cu președintele rus Vladimir Putin la Budapesta, Ungaria, pentru a discuta despre cum să pună capăt războiului. Această întâlnire vine în urma unei convorbiri cu cei doi lideri, în care Trump a spus că Putin l-a felicitat pentru „marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu”.

„Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război «lipsit de glorie», dintre Rusia și Ucraina. … Cred că s-au făcut progrese mari în conversația telefonică de astăzi”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Întâlnirea va fi a doua oară când liderii se vor întâlni față în față în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump și ar putea avea loc în următoarele două săptămâni, potrivit liderului american.

