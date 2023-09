Cu ocazia opririi în Polonia, la Lublin, Zelenski i-a decorat pe Bianka Zalewska, o jurnalistă care a ajutat la transportarea copiilor răniți în spitalele poloneze, și pe Damian Duda, care a adunat o echipă medicală pentru a ajuta soldații răniți din apropierea frontului.

Zelenski le-a mulțumit tuturor polonezilor care „din primele zile și-au deschis familiile, casele, s-au deschis pe ei înșiși și au ajutat”.

„Cred că orice provocare în drumul noastru comun nu este nimic în comparație cu faptul că există o asemenea legătură între oamenii noștri”, a declarat Volodimir Zelenski.

