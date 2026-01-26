Ședința de informare neștiută până acum

Potrivit ziarului american, anunțul privind deschiderea unei anchete împotriva generalului Zhang Youxia a fost precedat de o ședință de informare, care a avut loc sâmbătă dimineața.

Ministerul chinez al Apărării a comunicat sâmbătă doar despre deschiderea unei anchete pentru „încălcarea gravă a disciplinei și a legii”. De regulă, o astfel de formulare este folosită în China pentru acuzații de corupție, lansate în general pentru a masca un proces de epurare. Or, pe lângă generalul Zhang Youxia (75 de ani), o acuzație similară a fost formulată sâmbătă împotriva generalului Liu Zhenli (61 de ani), șef al Statului Major Interarme și membru de rang înalt în Comisia Militară Centrală.

„Clică politică” și mită pentru numirea unui ministru al Apărării

Sursele WSJ familiarizate cu ședința de informare spun că generalul Zhang este anchetat pentru mai multe acuzații. Una dintre acuzații este că și-a format o „clică politică”, adică o rețea de influență menită să submineze Partidul Comunist Chinez (PCC), partidul unic conducător din China. Generalul este acuzat totodată de abuz de putere în exercitarea funcției sale în cadrul celui mai important organ decizional militar al PCC, și anume Comisia Militară Centrală.

Generalul Zhang a fost oficial până sâmbătă al doilea membru ca importanță din Comisia Militară Centrală, după secretarul general al PCC și așa-numitul „președinte” al Chinei Xi Jinping (72 de ani).

Mai concret, Zhang Youxia ar fi luat mită pentru promovări în cadrul unei agenții responsabile de cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de echipamente militare. Cea mai gravă acuzație de mită este legată de numirea în funcție a fostului ministru al apărării Li Shangfu. Generalul Zhang ar fi luat o „mită substanțială” pentru numirea lui Li în această funcție.

Li Shangfu (67 de ani) a deținut postul de ministru al apărării mai puțin de opt luni, în perioada 12 martie – 24 octombrie 2023. Dispărut o vreme din public, fostul ministru a fost exclus din PCC în 2024.

Mii de ofițeri asociați generalului Zhang au devenit potențiale ținte de epurare

În ceea ce privește rețeaua de influență, Xi Jinping ar fi însărcinat un „grup de lucru” cu efectuarea unei anchete aprofundate asupra perioadei petrecute de generalul Zhang la șefia Regiunii Militare Shenyang. Comandant al Regiunii Militare Shenyang în perioada 2007 – 2012, generalul și-ar fi format acolo o „clică politică” proprie.

Anchetatorii lui Xi ar fi ajuns deja în Shenyang și ar fi confiscat dispozitivele mobile ale ofițerilor care au avansat în grad alături generalii Zhang Youxia și Liu Zhenli. Mii de ofițeri au devenit potențiale ținte, precizează sursele WSJ.

Colaborarea cu SUA, o acuzație-trăsnet

Cea mai șocantă acuzație formulată la ședința cu ușile închise este cea precum că Zhang Youxia ar fi divulgat Statelor Unite date tehnice esențiale despre armele nucleare ale Chinei.

Acuzația provine din mărturisiri făcute de Gu Jun, fostul director general al companiei de stat China National Nuclear Corp., responsabilă de programele nucleare civile și militare ale Chinei. La rândul lui, Gu Jun este anchetat pentru presupuse „încălcări grave ale disciplinei de partid și ale legilor statului”.

Contactat de WSJ, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, Liu Pengyu, a declarat că decizia PCC cu privire la investigarea acțiunilor lui Zhang Youxia subliniază faptul că organul de conducere menține „o abordare cu acoperire totală și toleranță zero în combaterea corupției”.

„Prințișorii roșii”, prieteni rivali

Dincolo de retorica propagandistică, observatorii politici atrag atenția că asistăm în aceste zile la cea „mai agresivă dezmembrare a conducerii militare chineze de la Mao Zedong încoace”. Mao Zedong, fondatorul Republicii Populare Chineze, a condus până la moartea sa pe 9 septembrie 1976.

La fel ca Xi Jinping, Zhang Youxia este unul dintre „prințișorii roșii” ai Chinei, copii ai bătrânilor lideri revoluționari care au capturat puterea la Beijing și au întemeiat Republica Populară Chineză. Tatăl lui Zhang a luptat alături de tatăl lui Xi în timpul Războiului Civil Chinez care a dus la preluarea puterii de către forțele comuniste ale lui Mao, în 1949, iar fiii celor doi „revoluționari” au ajuns ulterior în funcții de conducere.

O epurare fără precedent în armata chineză

„Această mișcare, o anihilare totală a înaltului comandament, este fără precedent în istoria armatei chineze”, subliniază Christopher Johnson, director al companiei de consultanță China Strategies Group.

Analiștii notează că opacitatea sistemului politic chinez face dificilă stabilirea motivațiilor precise ale lui Xi pentru lichidarea unui prieten și aliat de lungă durată. Explicațiile interne furnizate elitei partidului – cum ar fi cele din ședința de informare de sâmbătă – nu reflectă întotdeauna motivația completă sau adevărată din spatele deciziilor lui Xi.

Propaganda de stat sugerează că generalul Zhang a subminat autoritatea lui Xi

PLA Daily, ziarul principal al armatei, a publicat sâmbătă un editorial care sugerează importanța factorilor politici în cazul Zhang. Ziarul îl acuză pe general că „a călcat în picioare și a subminat grav” baza instituțională a autorității președintelui Comisiei Militare Centrale, adică a lui Xi Jinping.

Această acuzație dă de înțeles că „Zhang avea prea multă putere în afara lui Xi însuși”, remarcă Lyle Morris, cercetător senior de politică externă și securitate națională la Asia Society Policy Institute.

PCC a subliniat că Xi, în calitate de președinte al Comisiei Militare Centrale, are autoritatea supremă asupra armatei și reprezintă cel mai important om din lanțul de conducere a partidului asupra forțelor armate, subliniază Morris. „Așadar, evidențierea unei astfel de încălcări sugerează că Zhang nu era în pas cu lanțul de comandă al lui Xi”, conchide cercetătorul.

Comisia Militară Centrală a rămas cu un singur ofițer

În ultimii 2 ani și jumătate, peste 50 de ofițeri militari superiori și directori din industria apărării au fost demiși și vizați de anchete de corupție. Acești ofițeri provin din forțele aeriene, marină, forța de rachete strategice, poliția paramilitară, precum și din comandamentele majore din teatrele de operațiuni, inclusiv din cel axat pe Taiwan.

Comisia Militară Centrală avea șase militari profesioniști ca membri la începutul mandatului actual, în 2022. Acum are un singur ofițer activ în uniformă, generalul Zhang Shengmin, care a fost promovat la vicepreședinte abia în octombrie 2025, după epurarea unui alt general care deținea acest rol.

Spre deosebire de Zhang Youxia și Liu Zhenli, care sunt veterani de război, Zhang Shengmin a lucrat în aproape întreaga sa carieră inspector de disciplină politică, fiind responsabil de impunerea loialității față de partid și creșterea moralului în rândul soldaților.

M. Taylor Fravel, directorul Programului de Studii de Securitate de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, consideră că armata chineză se confruntă acum cu „un vid la vârf”. Această situație „va avea cu siguranță un impact asupra pregătirii actuale a armatei chineze de a întreprinde operațiuni militare majore și complexe pe termen scurt și mediu”, estimează M. Taylor Fravel, citat de WSJ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Educație: Religia în școli se predă ilegal, iar elevii vor fi evaluați toți după aceleași criterii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Imagini impresionante de la mormântul lui Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a mers la cimitir în ziua în care regretatul artist ar fi împlinit 82 de ani. Detaliul emoționant care se vede în poze
Avantaje.ro
Imagini impresionante de la mormântul lui Ion Dolănescu. Ionuț Dolănescu a mers la cimitir în ziua în care regretatul artist ar fi împlinit 82 de ani. Detaliul emoționant care se vede în poze
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Mandat de arestare european, emis pe numele milionarului turc evadat, Abdullah Atas. Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova
Știri România 20:26
Mandat de arestare european, emis pe numele milionarului turc evadat, Abdullah Atas. Ministrul Justiției a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Rahova
Furtuna Chandra aduce atenționare de călătorie pentru Regatul Unit. Recomandările MAE
Știri România 19:53
Furtuna Chandra aduce atenționare de călătorie pentru Regatul Unit. Recomandările MAE
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere”
Fanatik.ro
Cum a ajuns Zeljko Kopic la Dinamo. Antrenorul a intrat deja în istoria clubului și i-a impresionat pe fani: „A fost cea mai bună alegere”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Stiri Mondene 17:41
Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:22
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
ObservatorNews.ro
Filmul tragediei din Oradea. Tatăl adolescentului a primit alertă pe telefon că fiul a chiulit de la şcoală
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax.ro
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv
Fanatik.ro
El e omul din fotbal care plătește pe loc 3 milioane de euro pe Tavi Popescu. „Kopic îl face de 10 milioane”. Exclusiv
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro