Ședința de informare neștiută până acum

Potrivit ziarului american, anunțul privind deschiderea unei anchete împotriva generalului Zhang Youxia a fost precedat de o ședință de informare, care a avut loc sâmbătă dimineața.

Ministerul chinez al Apărării a comunicat sâmbătă doar despre deschiderea unei anchete pentru „încălcarea gravă a disciplinei și a legii”. De regulă, o astfel de formulare este folosită în China pentru acuzații de corupție, lansate în general pentru a masca un proces de epurare. Or, pe lângă generalul Zhang Youxia (75 de ani), o acuzație similară a fost formulată sâmbătă împotriva generalului Liu Zhenli (61 de ani), șef al Statului Major Interarme și membru de rang înalt în Comisia Militară Centrală.

„Clică politică” și mită pentru numirea unui ministru al Apărării

Sursele WSJ familiarizate cu ședința de informare spun că generalul Zhang este anchetat pentru mai multe acuzații. Una dintre acuzații este că și-a format o „clică politică”, adică o rețea de influență menită să submineze Partidul Comunist Chinez (PCC), partidul unic conducător din China. Generalul este acuzat totodată de abuz de putere în exercitarea funcției sale în cadrul celui mai important organ decizional militar al PCC, și anume Comisia Militară Centrală.

Generalul Zhang a fost oficial până sâmbătă al doilea membru ca importanță din Comisia Militară Centrală, după secretarul general al PCC și așa-numitul „președinte” al Chinei Xi Jinping (72 de ani).

Mai concret, Zhang Youxia ar fi luat mită pentru promovări în cadrul unei agenții responsabile de cercetarea, dezvoltarea și achiziționarea de echipamente militare. Cea mai gravă acuzație de mită este legată de numirea în funcție a fostului ministru al apărării Li Shangfu. Generalul Zhang ar fi luat o „mită substanțială” pentru numirea lui Li în această funcție.

Li Shangfu (67 de ani) a deținut postul de ministru al apărării mai puțin de opt luni, în perioada 12 martie – 24 octombrie 2023. Dispărut o vreme din public, fostul ministru a fost exclus din PCC în 2024.

Mii de ofițeri asociați generalului Zhang au devenit potențiale ținte de epurare

În ceea ce privește rețeaua de influență, Xi Jinping ar fi însărcinat un „grup de lucru” cu efectuarea unei anchete aprofundate asupra perioadei petrecute de generalul Zhang la șefia Regiunii Militare Shenyang. Comandant al Regiunii Militare Shenyang în perioada 2007 – 2012, generalul și-ar fi format acolo o „clică politică” proprie.

Anchetatorii lui Xi ar fi ajuns deja în Shenyang și ar fi confiscat dispozitivele mobile ale ofițerilor care au avansat în grad alături generalii Zhang Youxia și Liu Zhenli. Mii de ofițeri au devenit potențiale ținte, precizează sursele WSJ.

Colaborarea cu SUA, o acuzație-trăsnet

Cea mai șocantă acuzație formulată la ședința cu ușile închise este cea precum că Zhang Youxia ar fi divulgat Statelor Unite date tehnice esențiale despre armele nucleare ale Chinei.

Acuzația provine din mărturisiri făcute de Gu Jun, fostul director general al companiei de stat China National Nuclear Corp., responsabilă de programele nucleare civile și militare ale Chinei. La rândul lui, Gu Jun este anchetat pentru presupuse „încălcări grave ale disciplinei de partid și ale legilor statului”.

Contactat de WSJ, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Chinei în SUA, Liu Pengyu, a declarat că decizia PCC cu privire la investigarea acțiunilor lui Zhang Youxia subliniază faptul că organul de conducere menține „o abordare cu acoperire totală și toleranță zero în combaterea corupției”.

„Prințișorii roșii”, prieteni rivali

Dincolo de retorica propagandistică, observatorii politici atrag atenția că asistăm în aceste zile la cea „mai agresivă dezmembrare a conducerii militare chineze de la Mao Zedong încoace”. Mao Zedong, fondatorul Republicii Populare Chineze, a condus până la moartea sa pe 9 septembrie 1976.

La fel ca Xi Jinping, Zhang Youxia este unul dintre „prințișorii roșii” ai Chinei, copii ai bătrânilor lideri revoluționari care au capturat puterea la Beijing și au întemeiat Republica Populară Chineză. Tatăl lui Zhang a luptat alături de tatăl lui Xi în timpul Războiului Civil Chinez care a dus la preluarea puterii de către forțele comuniste ale lui Mao, în 1949, iar fiii celor doi „revoluționari” au ajuns ulterior în funcții de conducere.

O epurare fără precedent în armata chineză

„Această mișcare, o anihilare totală a înaltului comandament, este fără precedent în istoria armatei chineze”, subliniază Christopher Johnson, director al companiei de consultanță China Strategies Group.

Analiștii notează că opacitatea sistemului politic chinez face dificilă stabilirea motivațiilor precise ale lui Xi pentru lichidarea unui prieten și aliat de lungă durată. Explicațiile interne furnizate elitei partidului – cum ar fi cele din ședința de informare de sâmbătă – nu reflectă întotdeauna motivația completă sau adevărată din spatele deciziilor lui Xi.

Propaganda de stat sugerează că generalul Zhang a subminat autoritatea lui Xi

PLA Daily, ziarul principal al armatei, a publicat sâmbătă un editorial care sugerează importanța factorilor politici în cazul Zhang. Ziarul îl acuză pe general că „a călcat în picioare și a subminat grav” baza instituțională a autorității președintelui Comisiei Militare Centrale, adică a lui Xi Jinping.

Această acuzație dă de înțeles că „Zhang avea prea multă putere în afara lui Xi însuși”, remarcă Lyle Morris, cercetător senior de politică externă și securitate națională la Asia Society Policy Institute.

PCC a subliniat că Xi, în calitate de președinte al Comisiei Militare Centrale, are autoritatea supremă asupra armatei și reprezintă cel mai important om din lanțul de conducere a partidului asupra forțelor armate, subliniază Morris. „Așadar, evidențierea unei astfel de încălcări sugerează că Zhang nu era în pas cu lanțul de comandă al lui Xi”, conchide cercetătorul.

Comisia Militară Centrală a rămas cu un singur ofițer

În ultimii 2 ani și jumătate, peste 50 de ofițeri militari superiori și directori din industria apărării au fost demiși și vizați de anchete de corupție. Acești ofițeri provin din forțele aeriene, marină, forța de rachete strategice, poliția paramilitară, precum și din comandamentele majore din teatrele de operațiuni, inclusiv din cel axat pe Taiwan.

Comisia Militară Centrală avea șase militari profesioniști ca membri la începutul mandatului actual, în 2022. Acum are un singur ofițer activ în uniformă, generalul Zhang Shengmin, care a fost promovat la vicepreședinte abia în octombrie 2025, după epurarea unui alt general care deținea acest rol.

Spre deosebire de Zhang Youxia și Liu Zhenli, care sunt veterani de război, Zhang Shengmin a lucrat în aproape întreaga sa carieră inspector de disciplină politică, fiind responsabil de impunerea loialității față de partid și creșterea moralului în rândul soldaților.

M. Taylor Fravel, directorul Programului de Studii de Securitate de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, consideră că armata chineză se confruntă acum cu „un vid la vârf”. Această situație „va avea cu siguranță un impact asupra pregătirii actuale a armatei chineze de a întreprinde operațiuni militare majore și complexe pe termen scurt și mediu”, estimează M. Taylor Fravel, citat de WSJ.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE