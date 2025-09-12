Prețuri de cazare mici, comparativ cu alte capitale europene

Toamna este momentul ideal pentru a vizita Bucureștiul, menționează publicația Cuore, care susține că în această perioadă a anului temperaturile sunt foarte bune, în jur de 15-20 de grade, și că prețurile sunt unele mici.

„Adesea, Bucureștiul este eclipsat de destinații mai cunoscute, precum Budapesta, Praga sau Viena. Dar cei care se decid să călătorească în capitala României vor descoperi un oraș plin de contraste, cu un centru istoric plin de viață, bulevarde largi în stil parizian și o atmosferă tânără”, scriu jurnaliștii spanioli.

Iar primul lucru care surprinde la București sunt prețurile hotelurilor. „În centrul vechi, unde se concentrează barurile, restaurantele și cele mai frumoase clădiri istorice, este posibil să găsiți camere în hoteluri de 3 și 4 stele de la 30-35 de euro pe noapte. Dacă optezi pentru apartamente turistice, prețul scade chiar și la 25 de euro sau mai puțin”, mai adaugă aceștia.

Prețurile unităților de cazare ar fi mult mai mici decât în alte capitale europene, ceea ce oferă posibilitatea turistului de a vizita mai multe obiective din oraș.

Mâncare delicioasă și ieftină

Dacă hotelurile surprind, atunci gastronomia te va convinge definitiv, menționează publicația citată, care dă ca exemple: ciorba de burtă, sarmalele sau mămăliga.

„În București, poți să te mergi într-un restaurant tradițional și să comanzi un meniu complet cu aperitiv, fel principal și băutură pentru 8-10 euro. Un lucru care în Spania nu mai e întâlnit de foarte mult timp”, spun ei, care atrag atenția că pentru cei care au gusturi mai delicate există și o ofertă internațională variată, de asemenea, la un preț bun.

Orașul contrastelor

Jurnaliștii spanioli văd capitala României ca pe un „oraș al contrastelor”, aspect care l-ar face și mai fascinant. „Este cunoscut drept «Parisul Estului» datorită bulevardelor sale înverzite și clădirilor neoclasice, dar poartă și urmele perioadei comuniste în blocurile gri și în mastodontul Palat al Parlamentului, a doua cea mai mare clădire administrativă din lume după Pentagon”, povestesc ei.

Jurnaliștii spun că o plimbare pe Calea Victoriei reprezintă o călătorie înapoi în timp, în timp ce în Centrul Vechi (Lipscani) se amestecă palate restaurate, biserici ortodoxe și o viață de noapte care ar rivaliza cu cea a Berlinului.

Se face referire și la aspectul cultural al orașului, fiind date ca exemple pentru vizitare Muzeul Național de Artă al României sau Muzeul Satului.

În ceea ce privește atmosfera tânără a municipiului, jurnaliștii fac referire la miile de studenți universitari care umplu barurile, cafenelele și cluburile de noapte.

Din punctul lor de vedere, un alt avantaj al Bucureștiului este faptul că servește ca punct de stat pentru excursii.

„La doar două ore distanță cu trenul se află Brașovul, poarta de acces către Transilvania și faimosul Castelul Bran, cunoscut popular sub numele de Castelul lui Dracula. Munții Carpați merită, de asemenea, o vizită, fiind perfecți pentru o zi de evadare între păduri și sate medievale”, spune publicația citată.

