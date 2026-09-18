Zilele Municipiului Bucureștiului 2026 au loc în perioada 19-20 septembrie. Locuitorii și turiștii sunt așteptați să participe la o serie de evenimente culturale și sportive organizate de Primăria Generală prin ARCUB, dar și la concerte. Spectacole vor avea loc în Piața Constituției și pe Calea Victoriei.

Care este semnificația istorică a zilei de 20 septembrie pentru București

Data de 20 septembrie are o încărcătură istorică aparte pentru Capitală. La 20 septembrie 1459, domnitorul Vlad Țepeș emitea un hrisov domnesc prin care scutea de dări și confirma proprietatea asupra unor pământuri acordate unor mici feudali. Acest act hrisov este considerat de istorici prima mențiune documentară scrisă a cetății Bucureștilor.

Pornind de la acest reper istoric, autoritățile locale marchează în fiecare toamnă „Zilele Bucureștiului”, transformând orașul într-o scenă deschisă pentru arte vizuale, muzică și activități comunitare.

Ce evenimente sunt organizate în weekendul 19-20 septembrie, de Zilele Municipiului București

Anul acesta se împlinesc 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului, iar centrul Capitalei devine o zonă pietonală animată de concerte, proiecții laser și tururi ghidate.

Unul dintre evenimentele cheie din acest an va fi găzduit în Piața Constituției, unde se desfășoară competiția internațională iMapp Bucharest Winners League 2026. Ediția din acest an se derulează sub tema „Past. Forward” și aduce la un loc artiști vizuali din întreaga lume, care vor proiecta opere de arta digitală pe fațada Palatului Parlamentului.

Evenimentul debutează sâmbătă, 19 septembrie, când porțile din Piața Constituției se deschid la ora 16:00. Vizitatorii se pot bucura de seturi de DJ, un show live susținut de Poltom, urmat de concertul trupei Rudimental. În plus, publicul va asista la un moment omagial special dedicat fostei mari gimnaste Nadia Comăneci. Duminică, 20 septembrie, distracția începe la ora 12:00 și se va încheia târziu în noapte, după concertul live al trupei Whomadewho, programat între orele 20:30 și 22:00.

Ce evenimente sunt organizate pe Calea Victoriei în perioada 19-20 septembrie 2026

Paralel cu show-ul din Piața Constituției, proiectul „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” își continuă ediția de toamnă pe Calea Victoriei. Arteră istorică va găzdui expoziții, spectacole de teatru de stradă, ateliere pentru copii și meciuri amicale de tenis de masă, baschet și badminton. Pentru cei pasionați de istorie, ghizii vor organiza turul tematic „Calea Victoriei - Poarta dinspre Orient și Occident”.

O altă atracție o reprezintă proiectul „Porți Deschise la Primăria Capitalei”. Sediul din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 va putea fi vizitat sâmbătă, 19 septembrie, prin intermediul a două tururi ghidate organizate între orele 16:00 - 17:00 și 17:00 - 18:00. Separat, iubitorii de mișcare pot participa sâmbătă seară la competiția „The Color Run Night București 2026”, desfășurată în zona Bulevardului Mircea Vodă.

Programul complet al evenimentelor organizate de Zilele Municipiului București 2026

Iată desfășurarea completă a activităților anunțate de Primăria Capitalei pentru fiecare zi a weekendului aniversar:

Sâmbătă, 19 septembrie 2026:

Piața Constituției – iMapp Bucharest Winners League 2026 („Past. Forward”):

16:00 – 20:00: Deschiderea porților, atmosferă relaxantă cu muzică, zone de entertainment și opțiuni de food & drinks.

16:00 – 17:45: Set muzical susținut de DJ UNDER + MC ANER.

17:45 – 19:45: Poltom – live show.

19:45 – 20:00: Pauză tehnică de preluare a scenei (Changeover).

20:00 – 21:30: Concert live susținut de formația Rudimental.

21:30 – 23:00: Competiția internațională de video mapping iMapp Winners League, acompaniată de un moment special dedicat fostei mari gimnaste Nadia Comăneci.

Calea Victoriei – „Străzi Deschise, Promenadă Urbană”:

10:00 – 22:00: Zone dedicate sportului (tenis de masă, baschet, badminton, fotbal, hochei de masă) în zona Palatului CEC.

10:00 – 22:00: Preambul al expoziției „Catalizator III” (la intersecția cu Calea Griviței) și semnalizarea Festivalului de New Media Art RADAR: Full Spectrum în Piața Revoluției.

15:00 – 19:00: Transmisiune emisiune live București FM în prezența directoarei generale ARCUB, Mihaela Păun.

16:00 – 18:00: Turul ghidat „Calea Victoriei – Poarta dinspre Orient și Occident”, condus de istoricul Laurențiu Enache pe traseul Calea Victoriei nr. 1 – Cercul Militar – Ateneul Român – Bd. Dacia.

16:00 – 17:00: Spectacolul interactiv pentru copii „Magia Ghicitorilor”, pus în scenă de Teatrul „Ion Creangă” în Piața Revoluției.

17:00 – 18:00: Dezbaterea „Bucureștiul Scriitorilor” la Statuia Iuliu Maniu (moderată de Ema Stere, cu invitații Florin Iaru, Simona Preda, Cristina Foarfă și Călin Andrei Mihăilescu).

18:00 – 19:00: Minishow oferit de artiștii Circului Metropolitan București la Palatul CEC.

18:00 – 19:00: Spectacol-lectură susținut de actrița Diana Cavallioti la Statuia Iuliu Maniu.

19:00 – 19:30: Recital muzical susținut de copiii din corul Cantus Mundi în zona Teatrului Odeon.

19:30 – 21:30: Moment muzical „DJ Battle” organizat pe trotuarul din fața Muzeului Național de Artă al României.

Primăria Capitalei (Bd. Regina Elisabeta nr. 47):

16:00 – 17:00: Primul tur ghidat în interiorul sediului municipalității.

17:00 – 18:00: Al doilea tur ghidat organizat pentru cetățeni.

Triunghiul Muzeelor (Șoseaua Kiseleff – Piața Victoriei):

10:00 – 18:30: Ateliere interactive despre geologia și trecutul fosil al Dobrogei la Muzeul Național de Geologie.

10:00 – 18:00: Ateliere de reciclare creativă, construcții de pământ și machete organizate de asociațiile partenere.

10:00 – 18:00: Jocul educativ „Vânătoare de comori – Descoperă ADN-ul României” prin colectarea de indicii în cele trei muzee participante.

10:30 – 18:15: Ateliere educative pe peluza Muzeului „Grigore Antipa” despre păsările și biodiversitatea din Dobrogea.

10:30 – 17:30: Ateliere creative de desen și olărit cu lut la Muzeul Național al Țăranului Român.

12:00 – 18:00: Ateliere de muzică arhaică, instrumente de suflat, îmbinate cu percuții și momente artistice organizate de Centrul Cultural Subcarpați și formația Arhaic Beats.

13:20 – 15:45: Momente de animație sonoră tradițională susținute de formația Trei Parale.

19:30 – 21:30: Proiecția în aer liber a filmului documentar „România sălbatică” pe peluza Muzeului Antipa.

Proiecte pe apă și activități sportive:

14:00 – 19:00: Plimbări cu barca pe râul Dâmbovița, la debarcaderul din zona Națiunile Unite.

Sâmbătă seară: Cursa nocturnă de alergare „The Color Run Night București 2026”, desfășurată pe Bulevardul Mircea Vodă.

Duminică, 20 septembrie 2026

Piața Constituției – iMapp Bucharest Winners League 2026:

12:00 – 16:00: Acces în spațiul festiv și muzică ambientală oferită de KISS FM.

16:00 – 18:00: Set live oferit de DJ UNDER + MC ANER.

18:00 – 19:45: Program muzical pregătit de DJ OLiX.

20:30 – 22:00: Show live excepțional susținut de trupa Whomadewho (Hybrid DJ Set).

Calea Victoriei – „Străzi Deschise, Promenadă Urbană”:

10:00 – 22:00: Meciuri amicale de baschet, hochei de masă, badminton și tenis pe spațiul din dreptul Palatului CEC.

10:00 – 22:00: Expoziția tematică „Cred în România” la intersecția cu Calea Griviței.

16:00 – 18:00: Tur ghidat dedicat istoriei arterei Calea Victoriei.

18:00 – 19:00: Dezbatere publică pe tema „Parcul Natural Văcărești – Trecut, prezent și viitor” la Statuia Iuliu Maniu din Piața Revoluției.

19:00 – 19:30: Moment muzical susținut de corul de copii Cantus Mundi la Teatrul Odeon.

19:00 – 21:30: Proiectul muzical „Battle of the Beats” în zona Muzeului Național de Artă.

20:00 – 22:00: Moment artistic la Cercul Militar Național.

Primăria Capitalei (Bd. Regina Elisabeta nr. 47):

12:00 – 13:00: Tur ghidat gratuit prin clădirea instituției.

13:00 – 14:00: Al doilea tur ghidat gratuit destinat publicului.

Triunghiul Muzeelor (Șoseaua Kiseleff):

10:00 – 18:30: Expoziții și ateliere interactive la Muzeul Geologic.

10:00 – 18:00: Jocul căutării de comori dobrogene desfășurat simultan în cele trei muzee parteneri.

10:30 – 16:30: Ateliere plastice și meșteșugărești la Muzeul Național al Țăranului Român.

10:30 – 15:15: Sesiuni educative pentru cei mici la Muzeul Antipa (povești despre biodiversitate și activitatea „Detectivi în lumea mineralelor”).

12:00 – 18:00: Workshop de improvizație organizat de AFO & DJ SkinnyCut, completat de momente muzicale din folclorul aromân.

13:30 – 14:40: Ateliere de instrumente populare de suflat și reprezentație live cu Arhaic Beats.

Cum va fi vremea în București, în weekendul 19-20 septembrie 2026

Participantii la evenimentele în aer liber vor avea parte de vreme bună în Capitală. Prognoza meteo pentru luna septembrie indică vreme caldă și însorită pentru tot weekendul aniversar. Sâmbătă, 19 septembrie, valorile termice vor atinge 30°C în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 15°C, sub un cer temporar noros.