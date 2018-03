Actrița a avut multe momente grele în viață, iar meseria sa a ajutat-o să treacă peste ele. Rodica Mandache mărturisește chiar că ”s-a tăvălit de jale și de durere”.

Viața ei s-a confundat, practic, cu scena. Are peste 40 de ani in domeniul teatrului și nu are de gând să ”depună armele”. Rodica Mandache, laureată recent, la Gala Avantaje, unde a primit ”Premiul Femeia Anului pentru Excelență în Arta Actorului, O viață dedicată scenei”, mărturisește că meseria sa, pe care o face cu atâta pasiune, a ajutat-o, practic, să treacă peste cele mai grele momente ale existenței sale, printra care și moartea soțului ei.

”Am o meserie la care nu aș fi putut renunța niciodată. M-am tăvălit de jale, mi-a fost greu, mi-au murit cei dragi, am rămas suspendată deasupra unei prăpăstii și a trebuit să mă descurc. Tot felul de lucruri grele. Viața e grea, dar de fiecare dată a apărut ceva care m-a reactivat, ca la reanimare”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea.

Rodica Mandache se consideră chiar o actriță norocoasă, pe care regizorii nu au ocolit-o.

”Mereu apare câte un rol nou. Sau ceva frumos. Sunt o actriță foarte norocoasă, mereu a apărut ceva nou. Mereu am intrat în alt destin, mereu s-a întâmplat să apară cineva care să-mi spună: mă gândesc la dumneavoastră”, a adăugat aceasta.

În prezent însă, actrița în vârstă de 75 de ani, se confruntă cu o altă problemă.

”Cum mă mențin? Ca toate femeile, îți dorești să te placi tu. Eu nu prea mă plac, în fiecare zi apare câte ceva nou. Am multe probleme cu frumusețea, am același orgoliu al frumuseții și acum când ea nu mai e”, a spus Rodica Mandache.

Vrea timp mai mult pentru nepoata sa

Rodica Mandache este tare mândră de nepoțica sa, pe care obișnuiește să o ia la diverse evenimente. Actrița ba și-ar dori, ba nu ca aceasta să-i calce pe urme.

”Îmi propun să fie partea cea mai importantă acum a vieții mele. Mi-ar plăcea, dar nu m-am gândit la asta. Fiica mea era și foarte frumoasă, talentată. Ea a făcut regie. Nu mi-a fost ușor. Simt o greutate când mă gândesc la ele. Aș vrea să fie fericită, să aibă măcar viața pe care am avut-o eu, una foarte frumoasă”, a completat aceasta.

