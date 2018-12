„Aştept să vină şi momentul meu în viaţă în care pot să zic că ceva bun se va întâmpla şi cu mine. Am avut multe de suferit în viaţă, şi cu părinţii, cu sora mea. Mi-am dorit foarte mult să ajung fotbalist, nu am reuşit fiindcă am avut multe operaţii, accidentări”, a mărturisit Alin Andronic la Kanal D.

Războinicul a dezvăluit că ar vrea cu banii câştigaţi la Exatlon să îşi ajute familia. Premiul cel mare este de 100.000 de euro. „Nu simt deocamdată nimic, nicio diferenţă. Câteodată mă doare fără să fac nimic, câteodată mă doare şi când apăs”, le-a mărturisit Alin Andronic băieţilor care au rămas în competiţie.

„Aş prefera ca fiecare să fie sănătos şi să fie mulţumit în sinea lui că a făcut tot ceea ce a depins de el şi că cele 4 luni petrecute aici nu au fost în zadar”, a spus Cristi Pulhac.

„Pe colegii mei îi simt lângă mine, îi simt că sunt trişti, bineînţeles că nu am de unde să ştiu dacă este o tristeţe sinceră sau nu pentru că dacă eu nu voi putea concura este o şansă în plus pentru ei”, a mai spus Alin Andronic.

