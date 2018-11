La 43 de ani, Andreea Berecleanu este una din cele mai elegante prezențe din România. Recunoașterea acestui lucru a venit miercuri seară, când a obținut premiul Beauty Icon la Gala Unica 2018.

„Le mulțumesc celor care m-au votat și părinților mei, care sunt niște oameni frumoși, din toate punctele de vedere. Nu-mi aduc aminte să fi câștigat un concurs de frumusețe vreodată. E adevărat că nici n-am participat. Mă onorează această distincție: Beauty Icon. Este o noțiune, mai mult decât frumusețea, este simbolul frumuseții. Asta înseamnă că traversează generații. Sunt cea mai în vțrstă dintre toate fetele nominalizate la această categorie și care ar fi meritat fiecare în parte acest premiu. Singurul motiv pentru care cred că am luat acest premiu este faptul că am încercat să păstrez datele pe care le am, genele pe care le am și tot ceea ce mi-au dăruit părinții mei și asta înseamnă că aș vrea să o fac în continuare. Acum 10, 20, 30 de ani mă uitam cu admirație la marile noastre actrițe, cum ar fi Ioana Bulcă, pe care o știam la 40 de ani, dar am revăzut-o și la 60 de ani, așa cum am văzut-o pe Gina Patrichi, inclusiv la 60 de ani și era superbă, așa cum o știam pe Adela Mărculescu și alte, alte beauty icon-uri care ne-au rămas în memorie și sunt și acum prezente și la 85 de ani și sunt superbe. Merită să ne acordăm această șansă pentru că româncele știu să fie îngrijite și să-și păstreze frumusețea și peste generații”, a spus Andreea Berecleanu, pe scena Galei Unica 2018.

Ca în fiecare an, Gala Unica a premiat cei mai buni oameni din modă, frumuseţe, artă, blogging, showbiz, implicare socială. Cititorii revistei Unica au avut ocazia de a-și exprima preferințele pe site-ul revistei, la cele 9 categorii, iar în această seară, au fost anunțați câștigătorii.

Foto: Vlad Chirea, Sorin Cioponea

Video: Unica.ro

