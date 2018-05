Gălățeanul care a pierdut pariul cu Liviu Dragnea a adus naveta cu bere și a discutat cu șeful PSD timp de o oră despre problemele care îl nemulțumesc cel mai tare și care sunt comune tuturor românilor. La finalul întâlnirii, nu s-a lăsat convins de Dragnea și i-a spus că își ia familia și pleacă din România. Jurnaliștii de la recorder.ro l-au filmat pe taximetristul Bogdan Lungu, ”omul cu naveta”, pe parcursul întregii zile, iar interviul oferit de omul simplu care a avut curajul să-i spună verde în față lui Dragnea ce-l doare e absolut fabulos!

”Am plecat de acasă la ora 9.30, de la mine din Galați și soția mi-a urat succes. Soția mi-a urat succes și am întrebat-o Succes la ce? Că zic, plec la băut, tu nu-ți dai seama ce spui? Fac pariu, iarăși fac pariu, că nu se aștepta să vin…Poate profita de poziție, e om politic, e al treilea om din stat și eu sunt taximetrist. M-aș fi lăsat poate intimidat, dar nu nu, sub nici o formă. Și mă duc și îi dau o bere omului, așa cum am promis, dacă va vrea să și discutăm, puțin, atât cât îi permite timpul, bine.. dacă nu…eu mici n-am să mănânc, clar! Că pomana mie nu prea-mi place, și las naveta cu bere acolo și gata. Dacă nu are timp. Dacă are timp de discuții, discutăm. Încerc să-l întreb de podul din Galați pe care-l așteptăm de 30 de ani, după care de autostrăzi, după care de multe. Dacă va avea timp” spunea gălățeanul înaintea întâlnirii cu Dragnea.

”L-am văzut pe Dragnea că e miștocar”

Omul a povestit că a fost și marinar, a văzut multe orașe și a fost puțin timorat de ideea că va discuta cu președintele PSD, dar a trecut peste asta.

”Nu pot să spun că mă simt relaxat, dar nici…am fost mai emotiv când m-am căsătorit, deși o cunoșteam pe nevastă-mea de câțiva ani. Nu pot spune că mă simt lejer, că nu în fiecare zi bei o bere cu Dragnea. Da nici să tremur acum sau să încep să plâng. Și l-am văzut că și el e miștocar. Stai să vezi pastile ce-i arunc! (…) Am primit diverse sugestii, m-am gândit să iau o bere cu nume nemțesc, deci nu neapărat calitatea berii cât să aibă un nume german. Poate înțelege ceva…” a adăugat ”Omul cu naveta”.

”Copiii mei n-au viitor în România”

Întîlnirea cu Dragnea, care a mâncat mici și a băut din berea câștigată la pariu nu l-a convins însă. Taximetristul a relatat întreaga discuție.

”Dacă la televizor m-am simțit păcălit, așa m-am simțit și acum, păcălit, în sensul că mi-ai spus aceleași lucruri Știe să vorbească și dacă îți pierzi firul la gândurile tale, te duce pe calea lui. Ei, eu sunt altfel! (…) ”Bine-bine dar podul de la Galați, că eu sunt de acolo. Hai, lasă Lugojul, dar podul de la Galați, de 28 de ani… Cum, că e proiect… Păi bine măi omule proiect este de 28 de ani. Vorbea, spre exemplu de pod și începea să-mi spună de SRI și de protocoale. Stai, exact așa i-am zis, că eu sunt prea mic pentru chestiile astea, SRI, DNA, la la la..Eu știu că să mă duc la Constanța la mare trebuie să dau roată sau să merg cu bacul ăla din oră în oră, care când e apa mică nu trece bacul, când e apa mare iar nu trece bacul. De 28 de ani. Zic că nu-i normal. Că ai dreptate. Mulțumesc, dar ce faci că-s sătul de proiecte, că asta-i realitatea. Nu mă crezi, hai cu mine! Mergem acuma, plătesc eu maxi-taxi și mergem Și bem o bere și mâine dimineață ne uităm pe stradă și vedem ce vedem. Și i-am zis, plec din țară! Zice că speră să mă răzgândesc. Nu mă răzgândesc zic, plec din țară. Și-mi iau și familia, nu că plec azi și mă întorc mâine. Îmi pare rău! N-am viitor în România eu. Copiii mei n-au viitor în România!” a încheiat taximetristul curajos.