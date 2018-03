Călin Goia dezvăluie de ce nu mai apare la TV. Motivul nu e, cum s-ar putea crede, lipsa invitațiilor. Sau faptul că timpul nu i-ar permite să meargă la emisiuni… Nu, liderul trupei Voltaj, unul dintre cei mai longevivi artiști din showbizul autohton, spune că nu se descurcă deloc în fața camerelor de luat vederi…

Călin Goia și trupa Voltaj au știut tot timpul să se mențină printre formațiile românești de top – au luat caimacul câștigurilor și anul trecut! Încă de când a venit în București, ca student la ASE, Călin și-a urmat visul, acela de a cânta. Șansa i-a surâs la doar câteva luni de la mutarea în Capitală, când a trecut selecția pentru Școala Vedetelor, înființată de regretatul Titus Munteanu.

“Datorită lui Titus Munteanu nu am profesat niciodată. Eram în anul trei de facultate când am venit, în octombrie, la București. Apoi, la selecție, la Școala Vedetelor, din 600 de candidați am fost aleși doar doi, printre care și eu. Iar drumul meu a luat-o spre muzică. După Școala Vedetelor a urmat Voltaj. Eu îmi căutam trupă, ei, solist”, a mărturisit Călin pentru Libertatea.