Carla’s Dreams a câștigat premiul Best Male Pop Artist la Gala Elle Style Awards 2018

Trupa Carlas Dreams a câștigat premiul Best Male Pop Artist la Gala Elle Style Awards 2018. Premiul a fost înmânat de Corina, care a avut marți seară o apariție excentrică, așa cum ne-a obișnuit.

Carlas Dreams luat naștere ca trupă în 2012 în Republica Moldova, iar în scurt timp au devenit un fenomen, datorită muzicii lor atipice, accentului diferit și emoției unice pe care o transmit, dar și pentru look-ul lor complet nemaivăzut la noi. Parcursul lor a fost unul plin de succes, lansând hit după hit, iar concertul de anul acesta de la Arenele Romane a fost o experiență intensă pentru fanii lor.

Gala Elle Style Awards 2018 a reunit vedete din România și specialiști din industria modei. Revista Elle, care sărbătorește 21 de ani de existență, a pregătit, ca în fiecare an, un show de zile mari, la care cele mai populare vedete au fost premiate pe baza voturilor primite de la cititori.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

Câștigătorii Galei Elle Style Awards 2018

FOTO: Dumitru Angelescu, Vlad Chirea