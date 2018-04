Cât costă grătarul de 1 Mai? Meniul complet pentru o zi reușită în aer liber

Ca în fiecare an, românii așteaptă cu nerăbdare ziua de 1 Mai. Se pare că și anul acesta, ne vom bucura de o mini-vacanță de 4 zile, deoarece luni, 30 aprilie, a fost și ea declarată zi liberă. Iar dacă ne uităm pe prognoza meteo, vom constata că întregul weekend va fi însorit, motiv pentru care trebuie să ne gândim deja la ce buget alocăm pentru cumpărături. Așadar, cât ne costă grătarul de 1 Mai?

Atunci când ne hotărâm să facem un grătar, trebuie să luăm în calcul mai multe cheltuieli, în funcție de locația în care îl vom face. Există locuri special amenajate în București, unde puteți merge cu prietenii să petreceți. Printre ele se numără Parcul Tineretului, Lacul Morii, Parcul Lumea Copiilor, Palatul Mogoșoaia, Pădurea Pustnicu și Parcul Bragadiru.

În cazul în care alegeți una dintre aceste locații, nu aveți nevoie decât de mâncare și băutură. În hypermarketuri găsiți o gamă variată de preparate pentru grătar, începând de la mici, carne de porc, carne de pui sau cârnați.

Cât costă grătarul de 1 Mai, estimativ, pentru o familie formată din părinți si 2 copii?

La capitolul mâncare, micii sunt nelipsiți de pe grătarul de 1 Mai. Puteți cumpăra o caserolă de mici din vită și oaie, la prețul de 12 lei, alături de frigărui de porc, care pot costa în jur de 16 lei per kilogram. În plus, din meniul de 1 Mai, nu poate lipsi cotletul de porc cu os, pe care îl puteți achiziționa cu maxim 15 lei per kilogram.

Și ce aliment ar mai putea să sfârâie pe grătar? Cârnații, bineînțeles. Cârnații de porc cu ardei sunt gustoși și costă în jur de 15 lei per kilogram. Per total, bugetul pe care trebuie să îl alocați pentru carne ajunge la 60-70 de lei.

Și ce merge alături de preparatele din carne? O salată proaspătă din roșii, castraveți și ceapă verde. Roșiile costă în jur de 7 lei per kilogram în hypermarketuri, iar castraveții Fabio și ceapa verde sunt 5 lei, respectiv 1 leu/legătura. Un calcul estimativ arată că salata ar putea ajunge să coste aproximativ 10 lei.

Nu trebuie să uităm nici de pâine, condimente, muștar, ketchup sau diferite sosuri. Dar asta ține de gusturile fiecăruia. Dacă preferați pâinea de secară, o puteți cumpăra la numai 2,5 lei bucata.

Acum că am stabilit care este bugetul pentru mâncare, cât costă grătarul de 1 Mai, când vine vorba de băutură? Se știe foarte bine că micii merg perfect în combinație cu berea. Puteți cumpăra 6 doze de bere cu alcool, la doar 18 lei sau 2-3 sticle de bere la pet de 1 litru, sumă ce ajunge la aproximativ 12-13 lei.

Copiii cu siguranță o să își dorească suc de fructe fără acid. Le puteți cumpăra o sticlă de 1.5 l la 5 lei sau o sticlă de suc de fructe cu acid, la 2.5 l, la prețul estimativ de 6 lei. Nu uitați nici de apă! Cel mai bine este să cumpărați un bidon de 5 litri de apă plată, la 5 lei. Astfel, bugetul pentru băuturi poate ajunge la 30-40 de lei.

Nu trebuie să neglijați nici cumpărarea cărbunilor. Puteți alege fie un sac de 3 kilograme, la prețul de aproximativ 16 lei sau o pungă mai mică, de 2 kilograme, care costă în jur de 12-14 lei.

Așadar, pentru mâncare, băutură și cărbuni, o să scoateți din buzunar maxim 150 de lei. Merită pentru o zi petrecută în natură, alături de cei dragi, unde să savurați preparatele de pe grătarul încins.

Cât costă grătarul de 1 Mai, în cazul în care nu aveți gata amenajat locul pentru grătar?

În cazul în care vreți să faceți grătarul acasă, în curte sau într-un loc special amenajat pentru grătare, dar în care trebuie să veniți cu propriul “echipament”, noi vă ajutăm să alegeți cele mai bune ustensile.

Cel mai important este grătarul, bineînțeles. Puteți alege un grătar portabil, din oțel inoxidabil, cu un diametru de 34.5 centimetri. Grătarul spațios este prevăzut cu capac cu încuietoare și sistem de ventilație a aerului, pentru controlarea temperaturii. Puteți achiziționa acest grătar la prețul de 280 de lei.

Un alt model de grătar, mai ieftin, este cel fabricat din oțel emailat și porțelan. Cu același diametru, de 34.5 centimetri, acest grătar este ușor de transportat și folosit, fiind rezistent și practic. Acest tip de grătar are un preț redus, de doar 47 de lei.

Pe lângă grătar, aveți nevoie de o umbrelă de soare, dar și de un set de masă și scaune. Umbrela trebuie să fie una stabilă, amplă și rezistentă. Modelul de mai jos îndeplinește toate aceste cerințe și costă 222 de lei.

În cazul în care aveți nevoie și de un set de masă și scaune, noi vă recomandăm unul accesibil ca preț, simplu și cu un design modern. Setul este alcătuit dintr-o masă și 2 scaune și costă 970 de lei.

Și niciun grătar nu poate fi reușit fără o ladă frigorifică, în care să vă depozitați băuturile. Modelul din imagine este unul compact, spațios, cu o capacitate de 24 de litri. O puteți achiziționa la prețul de 280 de lei.

La prima vedere, la întrebarea “cât costă grătarul de 1 Mai“, răspunsul este destul de mult. Dar noi am luat în calcul toate componentele care ar putea fi necesare atunci când faci un grătar. Nu trebuie să le cumpărați pe toate. Alegeți doar lucrurile care vă pot fi de folos. Costul total al lucrurilor enumerate mai sus ajunge la aproximativ 1.800 de lei.

Așadar, în această zi de sărbătoare, nu trebuie să facem rabat de la nimic. Mâncarea trebuie să fie suficientă, gustoasă și pe placul tuturor. Papilele noatre gustative vor fi încântate de gustul preparatelor tradiționale de 1 Mai muncitoresc.