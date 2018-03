Centrul de informare turistică de pe strada Lipscani, la un pas de a fi închis. Este singurul de acest gen din zona istorică a Bucureștiului. Primăria Capitalei spune că utilizează spațiul fără forme legale.

Asociația Open Knowledge, cea care deține Centrul de Informare Turistică și Voluntariat din strada Lipscani 47, a primit o notificare de la Administrația Fondului Imobiliar (AFI) prin care era anunțată că trebuie să predea spațiul. Termenul expiră la data de 16 martie. În timp ce reprezentanții centrului spun că prin această acțiune turiștii vor avea de suferit, municipalitatea precizează că asociația utilizează spațiul fără forme legale.

Peste 12.000 de turiști ajutați anual

Cum a început totul? Centrul de Informare Turistică și Voluntariat funcționează la această adresă din toamna anului 2015, pe baza unei fișe de calcul pe care au încheiat-o cu Administrația Fondului Imobiliar. “După două luni de zile în care am curățat pereții, am refăcut complet circuitele electrice și am tras conductă de apă curentă, spațiul de primire turiști a fost decorat cu pliante, broșuri, hărți. Din septembrie 2015 până astăzi suntem cu plata la zi a chirie către AFI. În această perioadă, am ajutat peste 25.000 de turiști, având un trafic de 1.000- 1.500 de persoane în lunile de vară și 500- 1.000 de persoane în lunile de iarnă”, a declarat Gabriel Aftenie, vicepreședinte Asociația Open Knowledge.

De cealaltă parte, reprezentanții Primărie Capitalei spun că Asociația funcționează în ilegalitate: “Asociația Open Knowledge utilizează spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat pe strada Lipscani fără forme legale, spațiul în suprafață de 20,28 mp fiind ocupat de asociație doar în baza unei fișe de calcul, acest document neconstituind titlu locativ”, se arată într-un răspuns trimis de Primăria Capitalei la solicitarea Libertatea.

În cadrul Centrul de Informare Turistică și Voluntariat există 12 voluntari care oferă sprijin gratuit turiștilor, în 6 limbi străine- engleză, spaniolă, italiană, germană, ebraică și portugheză, 6 zile din săptămână- de la ora 10.00 la ora 18.00 (iarna)/ 19.00 ( vara). “Facem toate aceste activități fără bani publici sau fonduri europene, prin bunăvoința celor 12 voluntari care stau la dispoziția turiștilor”, mai spune Gabriel Aftenie.

Municipalitatea a demarat o acțiune de inventariere și verificare a imobilelor

La începutul anului 2018, Administrația Fondului Imobiliar (AFI) a demarat o amplă acțiune de inventariere și verificare a imobilelor pe care le are în administrare. “În cadrul acestor acțiuni, persoanele sau asociațiile care își desfășoară activitatea în imobilele AFI, fără forme legale, au fost notificate să ia toate măsurile pentru a intra în legalitate… conducerea AFI a avut o întâlnire cu reprezentantul Asociației în cauză, căruia i-a acordat un termen rezonabil pentru întocmirea documentațiilor necesare intrării în legalitate, documente cu care apoi să se prezinte, conform legislației în vigoare, la comisia de atribuire a spațiilor. Subliniem faptul că Primăria Municipiului București încurajează și colaborează cu asociațiile sau ONG-urile care promovează imaginea Capitalei, sprijinind acțiunile acestora, însă fără sa facă rabat de la litera legii”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

