Respectarea statului de drept şi independenţa justiţiei sunt subiectele de discuţie ale Comisiei pentru libertăţi civile din Parlamentul European. Întâlnirea are loc cu două zile înaintea dezbaterii în plenul legislativului comunitar, unde a fost invitată și Viorica Dăncilă.

„Legile Justiției: modificările au fost contestate la CCR, au fost criticate de instituții din România și din afara ei.”

'GRECO a avut un raport dur, Comisia de la Veneția a avut o opinie critică”

'Din păcate Parlamentul din România nu a dat semne să răspundă la observațiile făcute. Una dintre cele 3 legi a fost deja promulgată, la fel vor fi și celelalte.”

'Trebuie să evităm un efect negativ asupra independenţei justiţiei”

'Am analizat textul adoptat de Parlamentul român și am notat criticile interne și externe, am solicitat informații suplimentare”

'În ce priveşte demiterea şefei DNA – CCR l-a obligat pe președinte, care inițial s-a opus, să fie de acord cu această decizie. Aş vrea să amintesc că activitatea DNA a fost unul dintre motivele principale pentru care ultimul raport MCV din ianuarie 2017 a fost mai degrabă unul pozitiv”

'Procedura de evaluare a procurorului general ridică îngrijorare”

'Monitorizăm cadrul juridic din România pentru a vedea dacă banii europeni nu sunt fraudați”

'Acum există riscul real ca România să facă pași înapoi în ceea ce privește lupta anticorupție”

'Fac un apel la autoritățile de la București să regândească modificările aduse legislației din domeniu. Ar fi o tragedie dacă în ultimul kilometru al maratonului ați începe să alergați în cealaltă direcție”

'Nu vom ezita să aducem în fața instanței Guvernul român dacă nu va da curs recomandărilor noastre din MCV, recomandărilor GRECO și a Comisiei de la Veneți”

Frans Timmermans: 'Protocoalele nu sunt o scuză”

Monica Macovei:

'Independența presei este în mare pericol. Dragnea a dat indicații pentru măsuri legislative care să îngrădească independența presei”

Despre violențe: 'așteptăm să meargă investigațiile până sus, la cei care au dat ordinul de intervenție (este întreruptă de vociferări din sală)”

Victor Boștinaru:

„Să vorbim despre fapte și despre legislația din România: protestul din 10 august a fost neautorizat, ilegal și cu violență. Unui jandarm i s-a furat pistolul”

„Știți că foștii șefi ai Parchetului de la Ploiești sunt anchetați pentru represiune nedreaptă, falsificare de probe și plantare de probe”

„Sunteți la curent că președintle Senatului a fost ascultat 7 ani zi și noapte precum teroriștii și traficanții?”

„Nu înțelegeți că acest sistem represiv s-a construit fie neglijenței, fie timidității Comisiei Europene?”

Frans Timmermans:

„Noi nu criticăm decât modificările legislative concrete care ar afecta independența Justiției și lupta anticorupție

nu funcționează cu mine să vă ascundeți în spatele diverselor lucruri”

De ce avem un MCV: „Pentru că la aderare am căzut de acord că existau lipsuri în independența Justiției care trebuiau corectate. Pentru asta există MCV, este cel mai bun instrument specific pentru a verifica România.

Haideți să avem un dialog pe aceste puncte specifice, nu să ne emoționăm și să avem reacții generalizate

despre protocoale: cum pot fi folosite ca o scuză pentru a justifica schimbări în legislație care ar limita lupta împotriva corupției?”

Despre miting: „Se anchetează, să vedem care va fi rezultatul anchetei. Imaginile le-am văzut cu toții, am văzut și mărturiile oamenilor de după. Nu ar fi oameni pe care să-i definești drept huligani, au fost pașnici.”

Despre referendum: „Uniunea nu are competențe pe această temă. Eu cred în valorile familiei, dar nu vreau ca ele să fie transformate în argumente pentru a justifica homofobia. Nu pot eu decide dacă un stat deschide posibilitatea ca două persoane de același sex să se căsătorească, Comisia nu are competențe aici. Acest lucru nu trebuie folosit pentru a hrăni unii dintre demonii noștri cei mai întunecați: ura față de minoritățile sexuale, încercarea de a aduce femeile în situații din secolele trecute. Să fim atenți că egalitatea din tratate se aplică tuturor, femeilor și bărbaților, indiferent de orientarea sexuală”.

Eurodeputaţii din Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne discută luni despre situaţia din România, inclusiv despre independenţa justiţiei, şedinţa fiind programată de la ora 19.30.

Pe ordinea de zi a Comisiei LIBE se află un raport al Comisiei Europene privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi de Verificare, din 2017, şi raportul preliminar al Comisiei de la Veneţia care critică unele modificări aduse legilor Justiţiei.

La dezabeterile din comisie participă şi prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

