Premierul a spus că la reușite personale poate spune că a reușit să facă o echipă și cu ceilalți miniștri, și să conștientizeze că munca lor este importantă.

Întrebată dacă consideră că nu a reșit să facă ceva în această perioadă, Dăncilă a spus: 'Nu am reușit să aduc consens în societate, ca pe proiecte importante să avem toți aceeași abordare, un consens în rândul partidelor și toți să conștientizeze că proiectele de țară înseamnă ca toți să acționăm în aceeași direcție'.

Premierul a vorbit și despre plângerea penală depusă de liderul PNL Ludovic Orban, în urma semnării Memorandumului privind relocarea Ambasadei României din Israel.

'Nu mă așteptam la această plângere penală. Este greu de acceptat că poți să alături înalta trădare de un act diplomatic, cu un stat cu care avem relații bilaterale. Însăți țara este pusă într-o situație delicată', a afirmat Viorica Dăncilă.

Șefa Executivului a răspuns și criticilor privind gafele pe care le-a făcut în perioada mandatului.

'Sunt om și omul este supus greșelii. Este o presiune uriașă, da, poate am greșit dar nu am greșit în decizii, niciodată nu am luat o decizie împotriva oamenilor. Cei care au jignit și au avut un comportament nefiresc au luat decizii de-a lungul timpul, au închis școli, spitale, au tăiat pensii și salarii', a spus Dăncilă.

Viorica Dăncilă și-a făcut, luni, bilanțul primelor șase luni de guvernare.

Premierul a declarat, luni, la Palatul Victoria, că veniturile la buget în semestrul I al anului 2018 au fost de 132 miliarde lei, mai mari cu 12% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, când veniturile au fost de 117,2 miliarde lei.