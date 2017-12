Mulți dintre noi am face orice să aflăm cât mai repede ce ne-a pus Moșul sub brad, însă de peste 40 de ani, un bărbat refuză să deschidă cadoul oferit de iubita lui. Și spune că nu are de gând să o facă nici în perioada următoare.

Adrian Pierce se încăpățânează să nu afle ce cadou i-a făcut de Crăciun, în urmă cu 47 de ani, o fostă iubită care l-a părăsit chiar atunci când i-a oferit darul. Acum aproape cinci decenii, când s-a întâmplat, Pierce avea 17 ani și era elev la George S. Henry Secondary School din Toronto. Ca orice adolescent îndrăgostit, Adrian era entuziasmat că se apropie Crăciunul și că va petrece alături de Vicki. Numai că tânăra avea alte planuri în ceea ce privește relația lor. Atunci când i-a oferit darul de Crăciun, ea i-a spus că vrea să încheie povestea de iubire.

”Mi-a dat un cadou și mi-a spus că vrea să ne despărțim. Am luat cadoul cu mine acasă. Eram supărat, furios, așa cum se simte oricine căruia i se dau papucii. Chiar îmi amintesc că am pus cadoul sub bradul de Crăciun. După ce toți din casă și-au deschis darurile, doar unul rămăsese neatins sub brad. Le-am spus că este cadoul de la Vicki pe care nu îl voi deschide niciodată”, a povestit Adrian Pierce pentru CBC. Și bărbatul s-a ținut de cuvânt. Nu a deschis, dar nici nu a aruncat sau a înstrăinat darul pe care i-l făcuse fosta iubită.

Acesta a mai spus că, după câțiva ani, sora lui Vicki l-a întâlnit și i-a dat numărul de telefon al acesteia. Cei doi s-au mai întâlnit de câteva ori, dar au renunțat după ce și-au dat seama că nici unul dintre ei nu mai este interesat să reînnoade povestea.

În fiecare an, de la Crăciunul nefericit în care Vicki i-a spus că nu-l mai vrea și până azi, Adrian Pierce pune sub brad cadoul nedesfăcut. Asta deși acum este căsătorit cu o altă femeie. Și recunoaște că sunt momente când ia cadoul învelit în hârtie albastră lucioasă și îl privește, după care îl pune deoparte.

