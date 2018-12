Pentru interpreta Tanyei din musicalul „MAMMA MIA!' sărbătorile de iarnă înseamnă în primul rând mirosul de cozonac, care îi amintește de bunica ei și de cum îl cocea în soba din bucătărie. Dar și cele de scorțisoară și de mere coapte, acestea fiind și aromele ei preferate.

Va pterece Crăciunul alături de familie

Una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le are din copilărie este fereastra casei de la Ploiești în dreptul căreia se urca pe un scăunel și se uita să îl vadă pe Moș Crăciun. „Am mers de curând acolo și a fost foarte emoționant, să regăsesc acea fereastră din casa bunicilor… Mi-am amintit cum toată familia se strângea aici, petrecem împreună la masa tradițională de Revelion. Dar și de cel mai frumos cadou pe care l-am primit de la Moș Crăciun, când eram copil, o păpușă negresă, una dintre cele tradiționale ale fabricii din București.'

Acum, dacă l-ar întâlni pe Moș Crăciun, ea spune că i-ar mulțumi pentru că este bun cu ea și pentru că „mă face să cred în continuare în lucruri minunate. Credința este cel mai frumos lucru', adaugă artista.

Anca se pregătește în acest an pentru a petrece sărbătorile împreună cu familia extinsă, exact ca în copilărie. „Organizăm Crăciunul acasă la noi, la Corbeanca, alături de părinții noștri. Vin colindătorii să ne cânte, mergem și noi să colindăm, vom avea mâncare tradițională, este o atmosferă absolut minunată. Ne vom duce și noi în vizită la nași, deci sărbătorile sunt în familie'. Ca în fiecare an, Anca se ocupă de decorarea casei și, de fiecare dată ea alege altceva nou și altă tematică de Crăciun. Și în privința cadourilor are câteva idei frumoase. Dintre ele, ea se gândește și la o recomandare pentru toți cei care doresc să facă o surpriză celor dragi. „Reprezentațiile din decembrie, de pe 23 la Craiova și 28 la București pot fi un cadou foarte potrivit pentru cei dragi. Pentru că biletele puse sub brad pot însemna o bucurie foarte mare, la una dintre cele mai spectaculoase producții realizate în România. Cei care nu au văzut-o încă pe Tanya vor afla desprea ea că este foarte puternică, un om care știe foarte bine ce vrea în viață, o femeie care învârte bărbații pe degete și care ține foarte mult la prietenia cu Donna și cu Rosie, încheie Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu și-a lăsat soțul în vila din Corbeanca și s-a mutat într-un complex rezidențial . Recent, interpreta şi-a achiziţionat un apartament ultracentral într-un complex rezidenţial de lux și mărturisește că aceasta este ultima achiziție de acest gen, pe care o face. Actrița a declarat că vrea să călătorească mai mult alături de soțul ei, care pentru moment stă în vila din Corbeanca.

