„Trebuie să cer în termenii cei mai puternici Mexicului să stopeze acest asalt – şi dacă nu o poate face, voi apela la armata americană şi vom închide frontiera de sud!”, a avertizat el într-o postare pe Twitter.

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octombrie 2018

Cu trei săptămâni înainte de alegeri legislative cruciale pentru continuarea mandatului său, Trump a reiterat de asemenea una din principalele sale teme din campania prezidenţială din 2016, pe care a câştigat-o, amintește Agerpres.

El şi-a reînnoit ameninţările de a tăia ajutoarele financiare ţărilor din America Centrală în cauză. Migranţii vin în special din Honduras, traversând Salvador şi Guatemala.

„Asaltul asupra ţării noastre la frontiera noastră de sud, inclusiv de elemente criminale şi drogurile care curg, sunt mult mai importante pentru mine, ca preşedinte, decât comerţul”, şi-a continuat Donald Trump avertismentul într-un al doilea mesaj.

….The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octombrie 2018

De asemenea, Donald Trump i-a criticat pe membrii Partidului Democrat, care vor – potrivit lui – să „deschidă frontierele” şi cărora le-a atribuit responsabilitatea pentru „legile slabe”.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 octombrie 2018

Amenințările sale vin în momentul în care șeful Diplomaţiei americane, Mike Pompeo, urmează să se deplaseze în Panama şi în Mexic, joi şi vineri, 18 și 19 octombrie.

