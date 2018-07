Dragoş Bucurenci susţine, într-o postare pe Facebook, că a fost dat afară dintr-o emisiune de la Realitatea TV, realizată de fiica lui Maricel Păcuraru.

„Nu-mi vine să cred că asta s-a întâmplat în România zilelor noastre. În pauza publicitară, Alexandra Păcuraru, prezentatoarea emisiunii „Acasă la oamenii Realităţii”, mi-a cerut să plec din platou pentru că am îndrăznit să-l contrazic pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române şi s-o întreb de ce călătoreşte cu avionul duminica dimineaţă când credincioşii adevăraţi merg la slujbă. Revin cu detalii după ce-mi revin din şoc“, a scris Bucurenci pe pagina sa de Facebook, după ce a părăsit emisiunea prezentată de Alexandra Păcuraru.

Și Alexandra Păcuraru a anunțat, în timpul emisiunii, faptul că Dragoș Bucurenci a fost invitat să părăsească platoul.

„I-am cerut domnului Dragoș Bucurenci să părăsească această emisiune pentru că eu m-am simțit jignită. Nu iau partea Bisericii, nu joc rolul nimănui, joc rolul meu. Eu m-am simțit jignit, m-am simțit sfidată. Și dacă asta este credința mea, așa am crescut, acestea sunt valorile mele, vă rog mult, și o fac public, să mă respectați, pentru că eu sunt omul care vorbește prin fapte. Nimeni nu va putea niciodată să mă arate cu degetul că am spus ceva, dar nu am făcut nimic. Așa că respectați-mă, ca să vă respect și eu”Pagina de media, a spus moderatoarea, potrivit .

Dragoş Bucurenci, în vârstă de 36 de ani, este jurnalist, activist civic şi consultant în comunicare. În 2014, a făcut parte din cabinetul Comisarului European pentru Politică Regională Corina Creţu, dar a renunţat la colaborare după un an.

