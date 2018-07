Găsită inconștientă și plină de sânge, în casa sa, în urmă cu câteva săptămâni, Anca Pandrea și-a speriat foarte tare prietenele.

Atunci, cea care a descoperit-o și a chemat salvarea a fost vecina sa, alertată de faptul că cei doi câini ai atriței ieșiseră singuri din curte.

'Noroc că am lăsat poarta deschisă. Vecina a văzut câinii fără mine. Am leșinat în casă. M-a găsit plină de sânge, cu capul spart. Am căzut pe spate. Nu am simțit nimic. Știu că mă îmbrăcasem în pijama. Nu-mi mai amintesc nimic. Am auzit doar vocea Cătălinei. I-am zis prietenei mele să nu mă lase. Nu am știut că a venit și salvarea, și poliția. Mi s-a întâmplat ceva asemănător și acum 10 ani. Atunci, m-a ridicat Iura. Aveam tensiunea foarte mică', a povestit Anca Pandrea, pentru Libertatea.

După ce și-a petrecut apoi patru zile la Terapie Intensivă, actrița a fost externată și s-a întors acasă. De atunci, Anca Pandrea este monitorizată permanent de vecina sa. Aceasta o sună zilnic și o vizitează, pentru a se interesa de starea ei de sănătate.

'Prietenele mele mă sună zilnic. Dacă nu răspund, insist până mă aud la telefon. S-au speriat de când am leșinat în casă', a declarat aceasta.

Mănâncă în prezența prietenelor

Anca Pandrea, care în prezent e dependentă de inhalator, nu se hrănește bine. Actrița a spus că de mult ori sunt zile în care uită să mănânce, tocmai pentru că, singură fiind, nu prea-i arde. De câteva zile, însă, amicele sale au grijă ca actrița să mănânce.

' Fac mâncare și mi se strică în frigider. Trebuie să mă forțez să mănânc. Dacă vin prietenele mele pe la mine, e altceva', a adăugat aceasta.

