,,E rândul tău, doctore!”. Sunt cuvintele pe care un adolescent de 14 ani le scria, în februarie 2011, pe zidul unei școli din Dara, o zonă din sudul Siriei. Gestul său, îndreptat împotriva președintelui Bashar al-Assad, a fost scânteia unui război care a intrat acum în al șaptelea an și nu pare să se sfârșească în curând. Povestea elevului a devenit subiectul unui documentar de succes, difuzat de Al Jazeera: ,,The boy who started the syrian war”. Libertatea a vorbit cu persoana care a filmat și a produs documentarul. Abo Bakr al Haj Ali (29 de ani) a filmat primele zile ale protestelor din Siria, care s-au transformat, treptat, într-un război civil. A fost rănit de patru ori și, deoarece se temea pentru viața sa, a plecat din Siria, în urmă cu doi ani, pentru a trăi în Iordania. Activistul insistă că, în afară de sirienii încă aflați în țară, victime ale acestui conflict, nimeni nu vrea cu adevărat ca războiul să se termine.

Reporter: Câți ani aveai când a început războiul?

Abo Bakr al Haj Ali: Aveam 22 de ani.

Ce îți amintești de atunci?

Tocmai terminasem serviciul militar din Siria, în februarie, și protestele au început în martie. Am fost norocos. Când oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta față de regim…. De fapt, nu împotriva regimului, ci pentru copiii lor. Fuseseră arestate cam 16 persoane, unii dintre ei copii, care au scris pe pereții școlii mesaje împotriva lui Bashar al-Assad. Regimul i-a arestat în februarie și, mai târziu, oamenii au mers la forțele de securitate pentru a-și cere copiii, dar regimul a refuzat să-i scoată din închisoare. Apoi, în martie 2011, oamenii au ieșit în stradă. Am fost acolo. În primele zile, forțele de securitate au ucis două persoane. După prima săptămână, doar în Dara au fost uciși 60 de oameni. Un număr mare. După aceea, oamenii au început să protesteze față de regim. Am văzut cum erau uciși oameni, am fost acolo, am filmat și am folosit parte a imaginilor în documentarul meu ”The boy who started the syrian war”, pentru Al Jazeera English.

Ai avut prieteni sau rude ucise în timpul protestelor?

Da, sigur că da. Cei mai mulți sirieni au pe cineva care a fost ucis sau arestat.

Ai descrie ce se întâmplă acum drept un război civil?

A devenit un război civil. Este un război incredibil, nebun și nedrept. Nimănui nu-i place ce se întâmplă acum, dar nimeni nu știa că se va ajunge aici. Dacă ar fi știut ce urmează, nu ar mai fi ieșit în stradă pentru a protesta față de regim. Nu știau că regimul va folosi arme, au crezut că va fi o revoluție care va dura câteva zile, poate două-trei săptămâni, cum s-a întâmplat în Egipt. Nu au crezut că regimul este capabil de atât de multe crime.

Ai plecat din Siria în urmă cu doi ani. Cât de greu ți-a fost să iei această decizie?

Nu am avut de ales. Am fost rănit de patru ori în Siria, în timpul războiului. Mi-a fost foarte greu, foarte mult stres, așa că am decis să plec din Siria. Mi-a ajuns. Am plecat pentru că am vrut să-mi salvez viața, să am o viață liniștită, un viitor.

Dar încă te gândești la ce ai lăsat în urmă.

Bineînțeles. Nu uit niciodată ce s-a întâmplat.

Au trecut șapte ani de când a început războiul. Crezi că mai există speranță pentru oamenii care au rămas acolo?

Nu. Nu acum.

Tu ai vreo speranță?

Eu sper că va fi din nou pace, că oamenii vor avea o viață normală, că vor merge copiii la școală. O viață normală, asta doresc eu Siriei.

Dar ai încredere în cineva anume? Cine crezi că va aduce pacea în Siria?

Nimeni. Și nicio țară nu poate. Dacă vorbim despre America, Rusia…. Nimeni nu vrea ca războiul să se sfârșească. Asta cred sirienii și eu sunt de acord cu asta.

Dacă astăzi ar avea loc alegeri prezidențiale, câți oameni crezi că l-ar vota pe Bashar al-Assad?

Poate 2% din populație. Cei mai mulți sirieni nu-l plac.

Ce soluție vezi tu? Un guvern de tranziție?

Nu văd nicio soluție acum. Asta este problema. Este foarte trist.

Toată lumea care intervine în acest conflict spune că luptă împotriva teroriștilor.

Nu este adevărat. Există un grup mic al Daesh (Statul Islamic – n.r.) și un grup mic de al-Nusra (Al Qaeda în Siria – n.r), dar cei mai mulți sunt luptători ai opoziției. Dar ei îi numesc teroriști pe toți cei care se opun regimului, și nu este adevărat.

Recent, au existat noi evoluții, în Douma. Tu crezi că a fost un atac chimic?

Da, sigur. Și nu este prima oară când se întâmplă.

Regimul de la Damasc și aliații săi spun că imaginile care vin de acolo sunt trucate.

Evident că asta vor spune, nu au cum să recunoască. Vor continua să spună că toate imaginile sunt măsluite.

SUA, Franța și Marea Britanie au bombardat Siria și au spus că este un mesaj pentru Bashar al-Assad. Tu ce crezi?

Este un atac drăguț (”a nice attack” – în engleză.). Trump a decis să-l lanseze doar pentru că a anunțat asta pe Twitter. Vrea ca lumea să vadă că el face ce spune. Ține 100% de credibilitatea lui. A fost principalul motiv pentru a ataca Siria.

Crezi că oamenii din Siria care sunt anti-Assad au vreo speranță în Trump?

Nu. Nicio țară nu va interveni doar pentru a salva oamenii. Chiar și după acest ultim atac, oamenii spun că Trump nu vrea să termine războiul, nu vrea să atace cu adevărat regimul. Ar putea face mai mult. Este cea mai puternică țară din lume. Pot face ce vor.

Ce crezi despre prezența rusă în Siria?

Vor să arate lumii că este decizia lor ce se întâmplă în Siria. Nu iubesc regimul sau pe Bashar al-Assad. Pentru ei este un joc.

Cât timp crezi că va mai continua războiul?

Zece ani, cam așa.

Și cum crezi că se va termina?

Poate va exista o decizie politică, o înțelegere. Dar nu acum. Crimele vor continua.

