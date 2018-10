„Am avut o situaţie mai puţin obişnuită. M-am trezit de dimineaţă şi îmi era foarte rău. Cu toate asta am decis să concurez, am concurat cum am putut. M-am calificat, am concurat şi a doua oară. Însă a plouat foarte tare şi îmi era foarte frig. Că să nu stea lumea după mine, am zis să terminăm şarada”, a spus Cristina la Kanal D.

„Cristina mai mult mergea pe traseu, nu alerga. Ei declarau că sunt campioni, pe mine asta mă deranjează, că nu lupta. Yamato şi Mirel aleg să nu joace. Consider că suntem mai buni decât ei”, a spus Alin, cel care a câştigat medalia în ediţia de astăzi.

Tot în ediția de vineri, 12 Octombrie, Doru Meseșan, unul dintre membrii echipei Războinicilor de la Exatlon România, a făcut acuzații dure la adresa unora dintre coechipierii săi.

