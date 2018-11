„Din câte am vorbi azi cu doamna prim-ministru, are deja propunerea de nominalizare a unui nou ministru la Afaceri Europene. Domnul Victor Negrescu este cel mai îndrituit să vă răspundă. Dacă nu o să vă răspundă, atunci o sa încerc să vă răspund și eu. Dar nu am fost în ședința de guvern (de vineri, n.r.) și nici nu sunt angajatul dumnealui', a spus Liviu Dragnea.

Nu se pune problema ca această demisie foarte ciudată să afecteze pregătirea României pentru președinția Consiliului UE. Acolo nu a lucrat un singur om, a lucrat o întreagă echipă și lucrează în continuare', a adăugat liderul PSD.

George Ciamba, posibil înlocuitor al lui Victor Negrescu

George Ciamba este vehiculat ca înlocuitor al lui Victor Negrescu.

Acesta este diplomat de carieră şi lucrează în Ministerul Afacerilor Externe al României din decembrie 1990.

Din noiembrie 2012 este secretar de stat pentru Afaceri Europene, urmărind cu prioritate asigurarea unei participări active a României în toate formatele de lucru ale UE, coordonarea pozițiilor interne susținute în formațiunile Consiliului UE și promovarea contribuției naționale în formularea politicilor europene. Totodată, participă în cadrul Consiliului Afaceri Generale.

George Ciamba a absolvit Facultatea de Inginerie Electronică (1989); deţine o diplomă de studii aprofundate în relaţii internaţionale, obținută ca șef de promoție în 1993, din partea Universității București și a MAE; a urmat cursurile Programului de Economie şi Relaţii Internaţionale la Hoover Institution – Universitatea Stanford (1992) şi a fost selectat să participe la Programul „International Visitor” pentru lideri în formare pe probleme de politică externă al Agenţiei de Informaţii a SUA (1997). A publicat articole în domeniul relațiilor internaționale, cu accent pe Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, respectiv integrarea euro-atlantică a României.

Vorbeşte fluent limbile engleză şi franceză. Are cunoştinţe de limbă greacă. Este căsătorit, soția este diplomat de carieră şi au o fiică, născută în 2003.

