„Poza asta e făcută pe la 5:00 dimineața în momentul în care ne-am urcat în mașină să plecăm de urgență la maternitate. Ne ardea de selfiuri. ? Habar nu aveam ce urmează...„, a scris adela Popescu.

Adela Popescu a povestit în acest weekend, cum a născut pentru a doua oară. „Așadar durerea travaliului venea peste cea de coloană, oferindu-mi chinuri inimaginabile, continue și de neoprit. (….) Durerile deja creșteau în intensitate și frecventa contracțiilor era la mai puțin de un minut. Fiecare mișcare de muschi declanșa un nou val de iad ajungând să simt o durere uriașă continuă dublată de repetitivitatea contractiilor. Știu ca la un moment dat nu mai puteam nici să clipesc, buzele mi se uscaseră, gura la fel și tot ce mai puteam face era sa ridic un deget prin care semnalizam că sunt în mijlocul unei contracții, deci, să rog să nu mă atingă nimeni. Mărturisesc că nimic, dar absolut nimic nu mă alina, deși am aplicat tot ce mi se spusese că ar ajuta: am respirat așa cum știam că trebuie să o fac, am plâns, am urlat surd, si cred că dacă mai aveam puterea să scot un sunet acela ar fi fost curmați-mi durerea cu orice preț’. Am supraviețuit jumătatea de oră promisă și deja ajunsesem la dilatație sapte, iar capul copilului era aplicat perfect. Înteleg ca la a doua sarcina dilatatia se produce repede odata cu coborarea capului. Urma sa nasc! „, este o parte din mesajul Adelei Popescu.

