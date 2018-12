„Am înțeles că nu trebuie să am dubii despre cât de departe pot ajunge. Trebuie doar să-mi amintesc cât de departe am ajuns, tot prin ce am trecut, toate luptele pe care le-am câștigat și toat fricile pe care le-am depășit', este mesajul rezultat în urma aplicației folosite.



„Da, chiar așa! Mi-am depășit limitele și mi-am învins fricile! 2018 mi-a demonstrat că doar Dumnezeu e deasupra mea!' a mai scris Lorena Balaci, pe Facebook.

Ilie Balaci a murit la vârsta de 62 de ani, din cauza unui infarct. „Într-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor! Dumnezeu să-l odihnească!”, este anunțul postat astăzi pe pagina oficială de Facebook a clubului Universitatea Craiova.