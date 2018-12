Vladimir Drăghia s-a pozat în hotelul în care este cazat, alături de fiica lui, Zora. Acesta este bandajat la genunchiul drept și le-a declarat fanilor săi că se simte bine.

„Sunt bine. Am câteva copci la genunchi, nimic mai mult. Nu am vrut să vă îngrijorez. M-am gândit că dacă vedeți că postez din ambulanță, nu are cum sa fie ceva grav. Nu? :-) Vă mulțumesc pentru grijă. Sunt pe mâini bune, după cum vedeți. :-)”, a scris Vladimir Drăghia pe pagina sa.

„Anul ăsta am mers la săniuș și a fost muuult mai distractiv decât mă așteptam. Avem nevoie doar de o pantă și o modalitate de a aluneca pe ea, pentru a vedea cum toți oamenii, de fapt, în cea mai mare parte a timpului, doar joacă roluri de adulți. Am încercat să mă dau și cu placa, pentru că mereu mi s-a părut că arată mai cool chipamentul, dar tebuie să recunosc că prefer să schiez. Mai ales după ce mi-am rupt mâna, acum câțiva ani, pe placă. :-)', a scris Vladimir Drăghia pe contul de socializare.

Citește și

LIBERTATEA A CALCULAT: Cea mai ieftină masă de Crăciun ne costă 340 de lei! Care sunt cele mai mici prețuri pentru preparatele și ingredientele de bază