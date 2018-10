Plenul Camerei Deputaţilor a dezbătut marţi moţiunea simplă, iniţiată de PNL şi USR, intitulată „Ministrul Justiţiei, un ministru de nota 4 (patru)”, în care cer demisia lui Tudorel Toader.

Opoziţia îl acuză pe Toader, în 20 de puncte, că prin comportamentul său a „abandonat Justiţia în mâna infractorilor” şi „a trimis România în trecut, în perioada Năstase – Stănoiu, în care dosarele se rezolvau în şedinţe de partid”.

Social-democraţii l-au apărat pe colegul lor de Guvern. Deputatul PSD Nicuşor Halici a declarat că singura ţară din Europa care are incriminat abuzul în serviciu este Rusia.

Halici (PSD): „Doar Rusia are abuzul în serviciu incriminat. Aşa că lăsaţi-o mai moale!”

„Dacă politicienii actuali ai coaliţiei sunt corupţi, despre cei care au tăiat pensiile, salariile, au închis şcoli, spitale sau au împrumutat românii cu peste 40 de miliarde de euro fără să construiască nimic în ţara asta, ăia cum să îi mai numim? (..) Pe de altă parte, consideraţi că abuzurile şi condamnările produse în frenezia asta a acuzării fără fundamentare a soluţiilor dosarelor din politică au fost ceva fascinant, că aşa le arătaţi de multe ori. Care corupţie, stimaţi colegi, abuzul în serviciu, că doar ăsta a rămas de o bună perioadă de timp? Adică faptele, că asta înseamnă abuzul în serviciu, ale celor care muncesc şi mai şi greşesc, că aşa se întâmplă. Dacă ai greşit, atunci este abuz în serviciu pentru funcţionari şi atunci eşti corupt. Asta trebuie să arătăm, asta este normalitatea din ţările membre UE la care ne raportăm cu atâta emfază? Nu, nu este asta. Şi, dacă tot mai vorbim de abuz în serviciu şi de alte ţări, păi ştiţi cine mai are abuz în serviciu reglementat în Europa? În Uniunea Europeană nu are nimeni. Rusia, doar Rusia are abuzul în serviciu incriminat. Aşa că lăsaţi-o mai moale”, a spus Halici, în plenul Camerei Deputaţilor.

Ministrul a făcut apel la revenirea la normalitate în actul de justiţie, şi a precizat că nu mai doreşte să „moară oameni în penitenciare şi să fim condamnaţi la CEDO”.

„Mesajul pe care vreau să îl transmit prin activitățile pe care le desfășurăm este acela de revenire la normalitate în actul de înfăptuire al Justiției. Revenirea la normalitate înseamnă să nu ai un cetățean care să îți fie trimis în judecată, să stea în pușcărie și apoi să fie achitat. Vă rog pe dumneavoastră, autorii moțiunii să spuneți dacă 2-3.000 de euro compensează suferinţa morală? Revenirea la normalitate înseamnă să așezăm competențele jurisdicționale. Revenirea la normalitate înseamnă să nu mai moară oameni în penitenciare, să nu ne mai condamne CEDO', a spus Tudorel Toader, în discursul de la tribuna plenului.

Înainte de începerea dezbaterii, deputatul PMP Robert Turcescu a propus ca votul asupra moţiunii să fie secret cu bile.

„Sunt sincer îngrijorat de sistemul de vot. Vă rog să supuneţi la vot ca votul pentru această moţiune simplă pe Justiţie de mâine să fie un vot secret cu bile. Vă rog să propuneţi plenului acest lucru înainte de a intra în dezbaterea moţiunii”, a spus deputatul PMP.

După o pauză de consultări, propunerea a fost respinsă de plen, înregistrându-se 122 voturi contra, 13 pentru şi 10 abţineri.

Turcescu i-a acuzat pe cei de la PNL că nu au susţinut demersul.

Domnule Ludovic Orban, cine să va mai înțeleagă?! Am propus astăzi, de la tribună Camerei Deputaților, înainte de dezbaterea moțiunii simple care-l vizează pe Dorel de la Justiție, că votul de mîine pe această moțiune să fie secret, cu bile. După mintea mea, era o bună ocazie că acest personaj sinistru să fie debarcat din funcție chiar prin votul unora dintre pesediști. Care pesediști sînt sigur că nu vor avea curajul să voteze transparent și electronic împotrivă lui Dorel de la Justiție. Colegii dvs. deputați liberali, abil instruiți de Raluca Turcan, au votat în majoritate împotrivă acestei propuneri. La fel și cei din USR. Doamnă Turcan îmi spune că era o mișcare machiavelica a lui Băsescu prin care să fie dat jos Toader! Wtf?! Păi nu d-aia făcurăm moțiune simplă, să-l dăm jos pe Dorel de la Justiție?! Că era dat jos și cu niște voturi de la PSD, care era problemă?

Mărturisesc că „strategiile” acestea îmi depășesc puterea de înțelegere: facem moțiune simplă, dar dacă există șansa să treacă, nu sîntem de acord! Vrem să pice guvernul Dăncilă, dar nu depunem moțiune de cenzură, așteptăm să cadă de la șine! O fi vreo nouă strategie de a cîștiga în politică printr-un șir lung de înfrîngeri, naiba știe…”, a scris Turcescu pe Facebook, după votul din plen.

Moţiunea simplă va fi votată miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor.

