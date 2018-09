Alerta s-a dat după ce un porc dintr-o gospodărie din Rogojeni a murit din cauza pestei. Laboratorul Veterinar de Pestă Porcină de la Iași a confirmat prezența virusului, motiv pentru care autoritățile au hotărât ca toate suinele din localitate să fie eutanasiate preventiv, notează Mediafax.ro.

Focarul confirmat joi este al 11-lea din județul Galați. Două dintre acestea au fost descoperite în comuna Suceveni, din care face parte și satul Rogojeni.

Inspectorii sanitar-veterinari urmează să eutanasieze toți porcii rămași în gospodăriile țărănenești. În ultimele săptămâni, numeroși proprietari și-au sacrificat animalele din cauza pestei porcine.

Potrivit sursei citate, în gospodăria în care a fost descoperit animalul mort mai sunt 29 de porci, dintre care 18 purcei de doar câteva zile.

„În baza naţională de date, la nivelul localităţii Rogojeni, comuna Suceveni, sunt 85 de porci, vom vedea ce vom găsi. În exploataţia de la Rogojeni a fost un porc bolnav, am recoltat sânge, l-am trimis la laboratorul de la Iaşi, Câteva ore mai târziu cetăţeanul a anunţat veterinarul că porcul a murit, am recoltat noi probe şi aseară (miercuri – n.r.) am primit buletinul de analize. Am recoltat proble de sânge de la porcii din gospodărie, de la 11 porci adulţi şi de la 18 purcei fătaţi acum câteva zile”, a declarat directorul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi, Carmen Stroia.