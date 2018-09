Șoferul care a provocat tragedia a fost reținut de autorități, în timp ce numeroase echipaje au intervenit la fața locului.

Un oficial local a descris incidentul drept „un act intenționat, deliberat”. Până acum, însă, autoritățile nu au anunțat dacă este vorba despre un atac terorist.

Șoferul mașinii a fost identificat drept un bărbat în vârstă de 54 de ani, care a fost închis pentru incendiere și trafic de droguri.

Vă avertizăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional:

Red SUV intentionally crash into people in squares in Hengdong County of Hunan province in China. 9 people dead, 46 injured. pic.twitter.com/B1zdKSVgIf

UPDATE: At least 9 dead and nearly 50 injured after car plows into crowd in southern China https://t.co/qQwlAjuihf pic.twitter.com/YxOAjDU69q

— BNO News (@BNONews) September 12, 2018