„Suferă baba la frumusețe. Nu mi-a trecut 100%, sper să nu se uite doctorul, trebuia să stau 7-10 zile în casă, dar am stat 3-4, nu am putut să stau mai mult, a fost ceva groaznic pentru mine. A fost primul meu weekend romantic cu Viorel, în 20 de ani. Stăteam fiecare în camera lui, priveam la un film sau la o emisiune, după care ne vedeam în sufragerie și să ni le povestim. Mi-am dat seama că trebuie să mă bucur de normalitate, pentru că atunci când ești sănătos trebuie să apreciezi la maxim. Mă doare puțin, dar iau antiinflamator, fac recuperare, dar consider că nu e ceva atât de grav și trebuie să mă ridic și să merg. M-am gândit că m-a deocheat cineva, m-a blestemat, pentru că a fost ceva pera absurd, nu am căzut sau altceva', spune Oana Lis.

„Când mă certam cu Viorel îi ziceam: uite, e vina ta, că tu și-ai dorit să stau acasă. Acum prefer ieșirile cu prietenii la teatru, așa o dată pe an. Merg cu Viorel la păcănele, joacă responsabil. Nu se duce la curve, poate să facă altceva', a mai povestit Oana Lis la Antena Stars.

