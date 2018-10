Pancu, antrenor la Rapid. ”Pancone” va fi ajutat de Nicolae Grigore. Schumacher, mazilit! Cine sunt victimele ”războiului” de la Făurei

Giuleștenii au avut ședință astăzi și au decis să nu mai continue cu Schumbacher, antrenorul care i-a promovat de la Liga a 4-a în cel de-al treilea eșalon. Oficialii Rapidului sunt supărați în mod special pentru eliminarea din Cupă pentru că voiau neapărat să se califice și să joace cu o formație din Liga 1 pentru a atrage mai mulți fani la stadion și pentru a confirma că echipa progresează.

Daniel Pancu va fi noul antrenor al alb-vișiniilor, iar secundul său va fi Nicolae Grigore. Acesta din urmă era deja la clubul giuleștean, unde antrena una dintre grupele de juniori.

'Pancone' are licența B, iar la începutul anului viitor va începe cursurile pentru licența A. Acesta întârziat să-și ia licența A pentru că a continuat să joace, deși are 41 de ani. Nicolae Grigore are Licența A.

După 3-1 la Făurei, Rapidul e pe locul 2 în seria a doua din Liga a 3-a la egalitate cu liderul Unirea Slobozia, 16 puncte.

Cupa României 2018-2019, '16'-imi. FCSB, victorie chinuită. Rapid, eliminată! Dinamo, U Craiova, Viitorul, CFR Cluj și Astra, în 'optimi'