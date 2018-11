„Autoritățile Române au intrat in concediu pentru sarbatorirea centenarului, iar transportul de marfa este paralizat în Vama Giurgiu. Autoritatile de resort, Vama, Politia de Frontiera, ANAF, CNAIR, Politia Romana, Politia Locala, Consulatul României la Sofia, cât si Ambasada României la Sofia nu sunt in masura sa gestioneze cel mai mare blocaj al camioanelor de mare tonaj care se afla la trecerea frontierei Giurgiu-Ruse. Aproximativ 2.000 camioane asteapta pe DN 5, pe o distanta de 40 km să treaca frontiera in Bulgaria, pentru această operatiune estimandu-se un timp de trecere de minim 72 ore! La 100 ani de la Marea Unire soferii români sunt umiliți, petrecandu-si Ziua Nationala pe drumurile publice, în camp, în frig, probabil fara resurse multi dintre ei, datorita incompetentei si indiferentei clasei politice și implicit a autoritatilor statului enumerate mai sus!”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a asociației FORT.

Dacă vreți să participați la fetivitățile organizate de Ziua Națională a României, e bine să aflați din timp cum va fi vremea de 1 decembrie. Meteorologii avertizează că, în toată țara, vom avea parte de frig și vânt în ziua în care sărbătorim Centenarul Marii Uniri.

Citește și

VIDEO/ Adelina Pestrițu, nevoită să apeleze la sertarul cu dulciuri. „Mi-a scăzut glicemia”