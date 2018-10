După ce și-a descărcat muniția ucigând 19 persoane și rănind alte 54, tânărul s-a sinucis în biblioteca colegiului. Se crede că Vladislav a făcut rost de armă cu patru zile înainte de atac, după ce a obținut de curând un permis de vânătoare pentru care a dat și sa trecut testul psihologic, potrivit Daily Mail.

Video of yesterday's killer of #KerchCollege buying Guns and ammunition allegedly 4 days before the massacre pic.twitter.com/Wsv28gsYLu

De asemenea, el a făcut o bombă artizanală pe care a denotat-o și care a spart geamurile încăperii în care se afla, dar care nu a ucis pe nimeni.

Imaginile care circulă pe social media îl arată pe Vladislav coborând scările din școală, cu o armă în mână. Tânărul a purtat pantaloni negrii și iun tricou alb, similar cu cel purtat de Eric Harris, unul dintre ucigașii responsabili pentru atacul din anul 1999, de la liceul Columbine, SUA.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe

— Alec Luhn (@ASLuhn) 17 octombrie 2018