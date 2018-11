Intenţia PSD a fost preconizată încă de marţi seară, de europarlamentarul Ioan Mircea Paşcu. Ar i o premieră în istoria europeană când un stat contestă un raport MCV.

Mircea Paşcu: Sunt curios ce ar spune Curtea Europeană de Justiție in legătura cu încălcarea dreptului suveran al României de a legifera

„Sunt curios ce ar spune Curtea Europeană de Justiție in legătura cu încălcarea dreptului suveran al României de a legifera pe plan intern, cum ne somează Comisia in ultimul Raport MCV …”, a scris eurodeputatul PSD, pe Facebook.

O variantă de lucru ar fi ca această contestaţie să fie redactată şi semnată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în cazul în care acesta ar fi de acord cu un astfel de demers. Ar mai fi o variantă, ca sesizarea să fie realizată de reprezentantul României la Curtea Europeană de Justiţie.

Cine este reprezentantul României la Curtea Europeană de Justiţiei: Radu Canțăr este un apropiat al PSD Dolj

În luna mai, premierul Viorica Dăncilă l-a schimbat din funcţie pe agentul guvernamental la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu un om de partid.

Fostul agent guvernamental Răzvan Horaţiu Radu a câştigat mai multe procese cu mize majore: în 2017, Tribunalul Uniunii Europene a anulat o decizie a Comisiei Europene care ar fi adus României un prejudiciu de 128 de milioane de euro.

Cel l-a înlocuit Costin Radu Canțăr, a participat în 2016 la un concurs al Ministerului Afacerilor Externe de admitere în Corpul diplomatic şi consular al României, însă a fost respins la testul grilă, a transmis presa la acel moment.

În plus, tatăl lui Canțâr este șeful oficiosului PSD din Dolj ('Cuvântul libertății'), fostul oficios al PCR ('Înainte').

Dăncilă: Sunt revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă ţară europeană!

Premierul Viorica Dăncilă s-a declarat „revoltată şi dezamăgită” de concluziile raportului MCV al Comisiei Europene privind România. Premierul a ieşit, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la

„Sunt dezamăgită şi revoltată. Dezamăgită pentru că nu e drept, nu e corect, câtă vreme argumentele României nu sunt luate în consideraţie şi obiectivele MCV-ului sunt mereu mişcătoare, tocmai pentru a nu fi îndeplinite. Am fost în Parlamentul European, am vorbit despre România, am adus în atenţia Parlamentului European şi a domnului prim-vicepreşedinte Frans Timmermans anumite lucruri pe care acum nu poate să spună că nu le ştie şi mă refer la protocoale. Sunt revoltată pentru că României i se cer lucruri de neacceptat într-o altă ţară europeană”, a declarat Viorica Dăncilă marţi seară, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, întrebată de raportul CE referitor la MCV privind România.

Mai mulţi miniştri au vorbit deja despre faptul că raportul MCV încalcă suveranitatea ţării.

Stănescu: Raportul MCV, un pumn aplicat suveranităţii naţionale în materie de legiferare internă

„Mi se pare că, prin rezoluţia nedreaptă adoptată ieri şi prin publicarea raportului MCV, care reprezintă un pumn aplicat suveranităţii naţionale în materie de legiferare internă, UE a ridicat din nou un zid între Vestul şi Estul Europei. România şi românii nu merită un asemenea tratament! „, a transmis şi ministrul Dezvoltării Regionale, Paul Stănescu.

El a menţionat că „România este un stat european şi trebuie să beneficieze de aceleaşi drepturi cu toate statele membre ale Uniunii Europene, nu să fie tratată ca un stat de mâna a doua”.

„Am fost şi suntem deschişi permanent dialogului şi cooperării cu toate forurile UE, am dovedit că suntem un membru loial şi implicat, că apărăm şi respectăm valorile Uniunii Europene şi cred că toate statele membre trebuie să beneficieze de tratament egal”, a mai declarat Stănescu.

România a fost criticată dur de Comisia Europeană și raportul MCV pentru ultimele 12 luni a fost cel mai virulent din ultimii 10 ani.

Vicepreședintele Frans Timmermans a anunțat că țării noastre i s-au adăugat 8 cerințe suplimentare prin care România să-și dovedească dorința de a continua spre ridicarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Citeşte şi: VIDEO/ Paul Diaconescu din „Triplusec” a jucat un rol important în Brexit! „Cumva, îmi pare rău că am făcut asta”