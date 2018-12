Adrian Bourceanu, consilier județean și membru în Comitetul Județean Executiv al PSD Neamț, a criticat „Alianța Vestului”, proiectul celor patru primari liberali.

În schimb, europarlamentarul Emilian Pavel a catalogat acest proiect „o invenție” a „primarilor populiști” din PNL.

„1. Vreau să văd unde este plus-valoarea. 2. Sunt dator colegilor din țară pentru că, întâmplător, este și primarul orașului meu implicat. Primul capitol de priorități al alianței primarilor populiști din Vest conține proiecte prioritare ale Guvernului PSD, dar în care aceste primării nu au atribuții. Am găsit totuși ceva: Creșterea mobilității ecologice în zona metropolitană prin proiecte de tip tren/tramvai/roleibus/autobus electric/metrou metropolitan – SUCCES. În cadrul acestui capitol am mai găsit ceva ce contrazice declarațiile la nivel național a șefilor acestor primari! Sprijinirea legii parteneriatului public-privat pentru proiecte de infrastructură. Am ales sa pun drept bullet point' semnul `100`pentru că știți și voi, mesajul dat de această coaliție, fără atribuții în domeniile propuse, nu este unul de unitate”, a scris Emilian Pavel pe Facebook.